韓國年度娛樂盛事AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）將於明（6）日在高雄世運主場館盛大舉辦，昨日開始出席藝人就陸續抵達高雄小港機場，吸引大批粉絲蹲在現場接機守候，不過今天落地的名人可不只出席AAA的藝人，一名粉絲發現自己意外接到YouTube擁有百萬訂閱「異色檔案」的DK，而DK本人出關後看見超級多人也超驚恐，直呼：「花惹發！」
粉絲接機接到YouTuber！DK見人潮嚇瘋：花惹發
今日一早，小港機場就湧入許多接機粉絲，準備在第一線距離見到自己的偶像，不過機場當天落地的人可不只出席AAA的名人，也有許多從國外飛回來的民眾們。
一名粉絲在Threads發文寫下「接到Dk笑死」，表示自己在機場守候偶像時，意外拍到百萬YouTuber「異色檔案」的DK推著行李箱走到接機大廳，他看見現場人滿為患露出了超驚訝表情，先是嚇壞說了一句「花惹發」，接著則向現場人潮鞠躬，並快步離去，全程搞笑指數破表。
影片曝光後，也吸引許多網友前來留言，「哇！DK也會來AAA嗎好期待」、「超好笑他一定社恐發作」、「然後驚嚇之餘還記得鞠躬，真是有禮貌的台南人」、「他感覺超害怕啊」，表示DK的反應就是社恐發作，沒開聲音只看表情都知道他怕爆了。
AAA今年迎來十週年，特別移師到高雄世運主場館舉行，活動分為兩天登場，首日為頒獎典禮，於12月6日舉辦，由IVE成員張員瑛與2PM李俊昊主持；第二天則是慶典演唱會《ACON 2025》，由李濬榮、i-dle成員舒華、CRAVITY的Allen，以及KiiiKiii的Sui負責主持。活動中，台灣粉絲只要打開電視、轉到三立都會台就可以收看轉播（延遲1小時開播）；或是透過LINE（LINE TODAY／LINE TODAY 娛樂／LINE MUSIC 官方帳號，預計延遲15分鐘開播）、WEVERSE（台灣地區需跨VPN）都能收看轉播，一起享受這場年度盛會。
資料來源：Threads
影片曝光後，也吸引許多網友前來留言，「哇！DK也會來AAA嗎好期待」、「超好笑他一定社恐發作」、「然後驚嚇之餘還記得鞠躬，真是有禮貌的台南人」、「他感覺超害怕啊」，表示DK的反應就是社恐發作，沒開聲音只看表情都知道他怕爆了。
