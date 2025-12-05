韓國年度娛樂盛事AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）將於明（6）日在高雄世運主場館盛大舉辦，新人團體ALLDAY PROJECT以表演嘉賓身分來台，來到台灣後，成員們竟然碰到了高雄「特產」猴子，因為場景實在太稀奇，Annie（文徐允）還拍照下來，上傳到粉絲聊天室，「高雄的猴子！」
ALLDAY PROJECT高雄碰猴子 成員拍照打卡
ALLDAY PROJECT成員昨日就已經抵達台灣，受邀擔任AAA表演嘉賓的他們，預計將為台灣的粉絲帶來精彩的表演，為了不劇透表演內容，他們在粉絲社群中可是萬分保密，不過會向粉絲分享在高雄的所見所聞。
團內的老大Annie就在和粉絲的聊天室中，上傳了一隻猴子的照片，可以看見那隻猴子看見人並沒有逃跑，反而露出了紅紅的屁股大步向前走，針對此奇景，Annie馬上舉起手機打卡，分享給粉絲「高雄的猴子」，讓許多台灣粉絲笑瘋，直呼：「他們也是碰到高雄特產了！」
ALLDAY PROJECT是韓國THEBLACKLABEL今年推出的5人男女混聲團體，由Annie、Tarzzan、Bailey、Woochan與Youngseo組成，6月23日推出單曲專輯《FAMOUS》正式出道。成員背景也是超亮眼，Tarzzan曾多次奪下舞蹈比賽冠軍，並擔任NewJeans、I-dle的MV男主角；Bailey為知名編舞家，曾為Jennie、aespa等明星編舞；Woochan曾參加《Show Me The Money 6》，以史上最年輕參賽者身分備受矚目；Youngseo則出演選秀《R U Next?》，節目中獲得第2名差點成為女團ILLIT出道。
AAA今年迎來十週年，特別移師到高雄世運主場館舉行，活動分為兩天登場，首日為頒獎典禮，於12月6日舉辦，由IVE成員張員瑛與2PM李俊昊主持；第二天則是慶典演唱會《ACON 2025》，由李濬榮、i-dle成員舒華、CRAVITY的Allen，以及KiiiKiii的Sui負責主持。活動中，台灣粉絲只要打開電視、轉到三立都會台就可以收看轉播（延遲1小時開播）；或是透過LINE（LINE TODAY／LINE TODAY 娛樂／LINE MUSIC 官方帳號，預計延遲15分鐘開播）、WEVERSE（台灣地區需跨VPN）都能收看轉播，一起享受這場年度盛會。
資料來源：Threads
