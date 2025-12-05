我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（5）日客場以123：120絕殺多倫多暴龍，這場勝利的背後，是湖人新星里夫斯（Austin Reaves）狂飆44分、11助攻的統治級表現，搭配八村壘戲劇性的壓哨三分絕殺。最引人注目的，自然是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）寧可犧牲長達1297場連續得分上雙的史詩級紀錄，也要在關鍵時刻選擇助攻，用無私的領袖智慧贏下比賽，讓里夫斯賽後激動致敬。湖人後衛里夫斯在本場比賽中表現極為高效，全場貢獻出驚人的44 分、5籃板和11助攻的「大三元」準統治級數據，並在比賽最後關鍵時刻突破上籃，為八村壘的絕殺鋪平了道路。談到八村壘的壓哨三分絕殺，里夫斯難掩興奮，透露了更衣室外的兄弟情誼。他開心地說：「那感覺實在太棒了，我當時激動得差點把八村壘勒到窒息！這個慶祝的瞬間充滿了純粹的喜悅，我們的交情早已超越普通朋友。」里夫斯隨後加碼爆料：「八村壘賽後告訴我，他知道勒布朗（LeBron James）一定會傳球給他，完成生涯首次絕殺的感覺實在太酷了！」儘管里夫斯表現封神，但比賽最後的決定權仍掌握在老大哥詹姆斯手中。詹姆斯此役貢獻8分、6 籃板、11助攻，他的得分紀錄停在了個位數，終結了長達 1297場的連續得分上雙歷史紀錄。即便打破了個人史詩級紀錄，詹姆斯在最後一擊仍選擇無私地將球傳給位於底角大空位的八村壘，由隊友終結比賽。里夫斯對此給予最高敬意：「我必須向一心只想贏球的勒布朗致敬，感謝他總是做出正確的選擇，整個職業生涯都是如此。」詹姆斯用犧牲個人榮耀的方式，再一次證明了其作為頂尖領袖的智慧與決心。