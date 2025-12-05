我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA今年在台舉辦，3000多位粉絲為了追星，擠爆小港機場。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲陳匡怡（左）之前就說過張孝全是自己的追求者，今日深夜又再度發文，表示陳柏霖（右）也追求過她。（圖／翻攝自八大原創戲劇臉書）

▲田柾國、Winter緋聞瘋傳，SM竟不否認，似乎間接認了兩人戀愛ING。（圖／田柾國 IG @bighit_ent、Winter IG @imwinter）

▲TWICE宣布明年3月在台北開唱，今天上午11點開賣，有粉絲成功上岸超開心。（圖／翻攝自拓元售票）

《NOWNEWS今日新聞》帶您掌握今（5）日熱門娛樂新聞：粿粿和老公范姜彥豐10月底正式爆出婚變，粿粿出軌王子（邱勝翊）讓范姜彥豐心死答應離婚，並要求千萬贍養費，但卻因金額談不攏讓婚變風暴浮上檯面，現在傳出雙方已協議出滿意的百萬數字，不過詳細金額不願透露；粿粿還加碼1條件，那就是范姜彥豐不能再攀咬王子。粿王不倫戀迎來尾聲，粿粿和范姜彥豐達成離婚協議，會支付她負擔得起的百萬贍養費，條件是范姜彥豐不可以再繼續攻擊王子；由此可見粿粿「護王子心切」，范姜彥豐最終也選擇同意，之後將對此事「封口」。「Asia Artist Awards亞洲明星盛典」今年在高雄世運舉辦，40組藝人這2天接續抵達港機。但接機粉絲為了跟拍藝人不慎撞壞機場自動門，甚至有人躲在廁所卡位，害工作人員溫柔苦喊：「出來好嗎～？我們要做個光榮的粉絲，在裡面是看不到的喔！」畫面相當幽默。38歲女星陳匡怡出道後拍過熱門台劇《我可能不會愛你》因此走紅，日前她自爆曾被男星張孝全追求，今天又拋出震撼彈，直言：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到。」貼文曝光後火速引起大量網友討論：「原來片名《我可能不會愛你》是真的？」韓國BTS防彈少年團28歲成員田柾國與女團aespa 24歲成員Winter近日傳出戀愛緋聞，兩人被粉絲抓包手臂上疑有「情侶刺青」，目前HYBE針對韓媒詢問目前保持沉默，aespa公司SM娛樂則只回應：「無可奉告。」未正面否認，讓兩人的緋聞越演越烈。TWICE明年3月到台北開唱，今天上午開賣加場票，有人成功上岸，也有人無限轉圈圈，再度進入頁面直接完售。不過沒買到票的同事並沒有因此放棄，重新再進入搶票頁面後，竟然搶到8800元的海景第一排，讓他興奮喊，「我要去跟子瑜談戀愛了！」