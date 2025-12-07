我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約兩大職棒豪門近日因一段激烈的言論再度掀起火花，導火線是救援投手威廉斯（Devin Williams）的跳槽。這位右投在今冬從洋基成為自由球員後，以3年總額5100萬美元加盟大都會，不僅在離隊後仍持續遭到洋基球迷的猛烈批評，甚至在社群媒體上與球迷互嗆。如今，連紐約當地的知名體育節目主持人也加入戰局，使這場「威廉斯戰爭」迅速延燒。點燃戰火的是紐約知名電台「WFAN」主持人Chris McMonigle，一向以挺洋基立場鮮明著稱。他在直播中毫不留情表示：「洋基無法奪下分區冠軍，最大的罪魁禍首，就是威廉斯。」他更翻出威廉斯在八月對上太空人的比賽，痛批該役的暴投、失分與挨轟是「破壞球隊節奏的元兇」。事實上，威廉斯本季確實表現不佳，繳出防禦率4.79、22次救援中僅成功18次的數據，是生涯最糟一年之一。隨著總教練布恩（Aaron Boone）仍持續給予上場機會，批評聲也在季中不斷升高。不過，洋基本季的低迷絕非威廉斯一人之過，包括游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）頻繁失誤、其他投手群狀況不穩等因素皆明顯拖累戰績。即便已轉隊，大批洋基球迷仍未罷休。在他確定加盟大都會後，部分球迷在SNS留言：「不要回來了。」、「都是你害的。」威廉斯不甘受辱，在IG限時動態反擊：「那些在DM裡暴怒的人，你們也太拼了吧。」這波互嗆再次引爆紐約球迷之間的立場對立。與洋基球迷的批判不同，大都會方面對於威廉斯的到來相當期待。威廉斯擁有驚人的37.7%揮空率，變化球品質名列聯盟前段班；三振率、壓制力也都屬頂尖。今年季後賽的表現更讓人印象深刻——連續13局無失分，完全展現昔日最佳救援者的身手。目前大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz）尚未決定是否續留，若狄亞茲留下，威廉斯可擔任強力佈局投手。若狄亞茲離隊，Williams更有望成為新任守護神人選大都會普遍認為威廉斯能在紐約迎來二度成名。2026 年紐約牛棚之戰，已悄然開幕。紐約是一座能把球員推上巔峰，也能瞬間吞噬球員信心的城市。威廉斯如今背負著洋基球迷的敵意、大都會球迷的期待，以及紐約媒體特有的高壓環境。他是否能在這座城市證明「真正的自己」？他會成為紐約下一位英雄，還是另一個被壓力擊垮的名字？答案將在即將到來的 2026 球季揭曉。