我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庫明加因雙膝肌腱炎缺席7場比賽，11 月底復出後連續三場得分僅10分、8分與9分，上場時間也只有19、16、20分鐘。（圖／美聯社／達志影像）

▲科爾在訓練營承諾的「球權交棒計畫」如今看似破局，庫明加也始終找不到屬於自己的舞台。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士本季陷入低迷，而庫明加（Jonathan Kuminga）的角色定位再度引爆輿論。儘管季前訓練營時總教練科爾（Steve Kerr）曾公開表示，球隊將需要庫明加扛起更多進攻責任，甚至稱會有比賽「讓他來當進攻主軸」，但現實卻完全相反庫明加回歸後的上場時間與球權皆大幅縮水，讓ESPN名記 Tim Bontemps 直接在節目上痛批科爾「180度大轉彎」。但科爾也點出庫明加太愛要求而不是積極往前尋求轉換、空切機會，而且失誤也太多，點出子弟兵持球的兩點問題。庫明加因雙膝肌腱炎缺席7場比賽，11 月底復出後連續三場得分僅10分、8分與9分，上場時間也只有19、16、20分鐘。這種使用方式讓外界極度不解。ESPN的Tim Bontemps在節目中點名科爾：「我還記得訓練營的時候，科爾說球隊需要庫明加，在明星們輪休時讓他主導進攻。」但兩個月後，情況卻完全相反。Bontemps指出：「我等著科爾再講一次『今天我們會把球交給庫明加做決定』，結果他完全跑反方向，直接說『不，我們不會這樣做』。」更諷刺的是，在勇士缺兵少將、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也開賽低迷時，科爾仍沒有讓庫明加接管，反而讓桑托斯（Gui Santos）、斯賓塞（Pat Spencer）等角色球員在比賽末段試圖填坑。但科爾在接受記者採訪時也有話要說，他在一次提問中隱晦表明庫明加並未做到自己的要求，「庫明加應跑起來打球。保護好球。最近的失誤是個問題。我不斷敦促他要往前跑，而不是落在後面、一直伸手要球。我希望他成為第一個衝到前場的人，而不是最後一個。我認為這是過去幾場比賽的一個問題。我覺得他跑動推進做得不夠好。 」勇士目前戰績11勝12負，無法拉出連勝氣勢。在球隊急需改變的背景下，庫明加被普遍視為最有交易價值的籌碼。他在1月15日前無法被交易，但各界都認為屆時勇士將積極討論送走他。儘管 庫明加於季前簽下2年4850萬美元新約，但顯然球隊並未找到讓他成長、也讓他心服口服的位置。許多分析認為，勇士可能會利用庫明加搭配選秀權，換取另一位具影響力的老將球星。在相關討論區中，有不少球迷直言：「老實說？開除科爾！他的體系已經不適合勇士了。」勇士過去多年以球權分享、無球跑位著稱，但當核心班底老化、進攻需要更多具爆發力的年輕球員時，科爾依舊堅持舊體系，被外界批評「不願進化」。科爾在訓練營承諾的「球權交棒計畫」如今看似破局，庫明加也始終找不到屬於自己的舞台。隨著1月15日交易限制解除，所有跡象都指向——庫明加很可能將離開勇士，而科爾也將面對是否真正擁抱新陣型的抉擇。