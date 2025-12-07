我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇為了達成世界大賽連霸霸業，這個休賽季的補強動作依舊備受矚目。而在眾多挑戰美國職棒大聯盟的日本選手中，來自埼玉西武獅的王牌投手今井達也動向備受關注。不過，這位日本飄髮哥可能不會加入道奇陣營，而是轉投道奇的潛在強敵懷抱。美媒《The Liberty Line》記者史密斯（Drew Smith）撰文分析，費城費城人極有可能成為今井達也的新東家。報導指出，要在像紐約或費城這類東岸大城市的喧囂市場中生存，球員必須具備不畏懼壓力的強大心理素質，這點至關重要。今井達也本季在日職先發24場，繳出防禦率1.92的完美成績單，除了數據亮眼外，他更被評估擁有一顆不畏懼大場面的強大心臟。此外，費城費城人過去就曾展現對日本王牌投手的強烈渴望。據傳在山本由伸的爭奪戰中，費城人甚至開出了比道奇隊更優渥的合約金額，無奈最終仍未獲青睞。這次為了阻止擁有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等巨星的道奇隊衛冕世界大賽冠軍，費城人勢必會再次出手，將目標鎖定在今井達也身上。針對今井達也的動向，記者史密斯給予高度評價：「無論是年齡、球威、心理素質還是競爭心，他滿足了所有的條件。」他更特別提到今井先前的霸氣發言：「他甚至在公開場合表示過『想打倒道奇隊』。雖然今年休賽季市場上有許多大咖球員，但在這些人選當中，今井無疑是最適合費城人的人選。」