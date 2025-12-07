我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士本季雖然對密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)虎視眈眈，但受限於手中籌碼不足，要在這場爭奪戰中勝出難度極高。不過，這並不代表勇士無法從公鹿的動盪中獲利。隨著字母哥離隊的流言甚囂塵上，勇士制服組傳出已擬定好「B計畫」，一旦公鹿決定打掉重練，勇士將全力爭取公鹿現任中鋒透納(Myles Turner)，以解決球隊長期以來的內線問題。根據《NBA Trade Report》與資深記者費雪(Jake Fischer)的消息指出，透納長期以來都在勇士的雷達範圍內。費雪分析，如果安戴托昆波最終決定與公鹿分道揚鑣，公鹿球團極有可能啟動「徹底重建」模式。屆時，包括冠軍班底波提斯(Bobby Portis)、季中交易來的庫茲馬(Kyle Kuzma)，以及休賽季加盟的透納，都將被擺上貨架。費雪在報導中寫道：「部分球隊認為，後字母哥時代的公鹿會傾向全面重建，這意味著像透納這樣有價值的資產將可供交易。」這對勇士來說無疑是絕佳機會，雖然搶不到頭獎字母哥，但能換來透納作為補強，對戰力提升依然巨大。勇士本季原本寄望老將霍佛德(Al Horford)能穩定禁區，但這項實驗目前看來並未達到預期效果。霍佛德不僅飽受傷病困擾，在場上也顯得與隊友格格不入。相較之下，29歲的透納雖然轉戰公鹿後表現未達巔峰，但仍繳出穩定的場均12.7分、5.9籃板及1.7阻攻，且三分球命中率高達39.0%。對於急需護框能力與空間拉開能力的勇士來說，透納的功能性與格林(Draymond Green)堪稱絕配，他的到來將能立即升級勇士的前場戰力，填補霍佛德無法提供的防守嚇阻力。至於交易籌碼方面，雖然勇士資產不如其他競爭者雄厚，但他們仍有足夠的年輕球員吸引即將重建的球隊。外界推測庫明加(Jonathan Kuminga)與波傑姆斯基(Brandin Podziemski)將是交易核心。儘管這兩位新星近期的交易價值有所下滑，但對於準備重建的公鹿而言，庫明加與波傑姆斯基仍是極具開發潛力的年輕核心。這筆交易若成真，公鹿能給予年輕人更多發揮空間，勇士則能獲得即戰力中鋒，甚至可能搭上2026年的首輪選秀籤來促成交易。不過，這一切的骨牌效應，仍得視安戴托昆波(是否正式提出交易申請而定。