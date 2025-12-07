我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍王牌山本由伸，再度迎來職業生涯的高峰時刻。美國《MLB Network》於今（7）日公布本季季後賽最佳球員排名，在競爭激烈的10月舞台上，不是火力兇猛、奪下國聯冠軍賽MVP的大谷翔平，也不是率領藍鳥隊一路強攻的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）最終脫穎而出的，是以宰制級投球震撼全聯盟的山本由伸。他以壓倒性內容獲選為本屆季後賽的「No.1選手」，成為2024-25年季後賽最耀眼的明星。山本在旅美第二年便扛下道奇隊開幕戰先發重任，並在例行賽繳出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振與WHIP 0.99 的成績。被打擊率僅0.183，更高居大聯盟第一。進入季後賽後，他的氣勢進一步攀升。在國聯冠軍賽第二戰投出球隊21年來首場季後賽完投勝後，世界大賽第2戰又再次九局完投僅失一分，成為繼2001年席林（Curt Schilling）後，首位在季後賽連兩戰完投的球員。在延長18局的第三戰中，他於牛棚保持備戰狀態；第6戰背水戰，再度以6局失1分穩住局勢；第七戰更以「中0日」登板力投至延長11局，最終成為史上第13位在世界大賽拿下3勝的投手，同時抱走世界大賽最有價值球員獎項。整個季後賽，山本6場登板取得5勝1敗、防禦率1.45，並兩度完投，表現堪稱歷史等級。《MLB Network》公布的季後賽球員排名中，藍鳥隊小葛雷諾以季後賽3成97打擊率與八轟位居第二；奪下國聯冠軍賽MVP的大谷翔平排名第三，在十月舞台上，他以打者身分敲出八支全壘打，同時也以投手取得兩勝。本次評選中，獲得世界大賽冠軍的道奇隊共五名球員入榜，包含排名第1的山本、第3的大谷、第10的格拉斯諾（Tyler Glasnow）、第14的佐佐木朗希與第18的弗里曼（Freddie Freeman），再次說明這支球隊能連霸絕無僥倖。山本由伸不僅在季後賽的壓倒性投球證明自己值得當初巨額投資，更以世界大賽MVP與季後賽最佳球員兩項大獎，正式奠定他作為本季最具代表性的投手之一。對於道奇而言，這位年僅27歲的日本王牌不只象徵未來，更象徵十月戰場的勝利保證。