並非先前討論度極高的庫明加（Jonathan Kuminga），而是22歲的年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）

▲波傑姆斯基因其資歷尚淺與定位不明，多次被點名是容易被取代的角色。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊近期戰績不佳，傳出可能在交易截止日前進行大動作，而根據《Warriors This Week》記者Dan Devone分析，真正可能被擺上交易檯面的，，他可能成為球隊補強的犧牲者。根據勇士隊媒體《95.7 The Game》報導，記者Dan Devone稱：「。過去這幾週下來，一件事情越來越明顯：。」波傑姆斯基本季出賽23場，場均12.3分（生涯新高）、4.6籃板、2.9助攻、1.2抄截，投籃命中率達43.6%，已成為勇士後場相當可靠的一環。但也因為他年輕、潛力十足，且薪資僅剩2年共920萬美元，在當今聯盟「即戰力又便宜」的球員最搶手的趨勢下，他反而成為勇士籌碼中的亮點。「勇士高層現在正處於抉擇關頭，是否該藉由交易波傑姆斯基來換取真正的改變者？」另一位媒體人Nico Martinez指出，儘管波傑姆斯基近來表現回穩，但由於勇士戰績不如預期（目前11勝12敗，西區第8），高層已展現出重新塑造陣容的意願。值得注意的是，。身為2023年選秀第19順位，若搭配選秀權或其他資產，他有機會換回更具即戰力的球員。若勇士真的決定出手，。公鹿隊若願以庫茲馬（Kyle Kuma）或波提斯（Bobby Portis）為主軸包裹資產，可能吸引勇士放手；馬刺則擁有大量年輕資產與選秀權，若以卡斯托（Stephon Castle）為核心進行交易，也能開啟對話空間。儘管交易波傑姆斯基帶有風險，特別是在柯瑞、巴特勒與格林（Draymond Green）仍有競爭力、球隊處於「即戰力窗口」時期的背景下，這筆交易可能成為勇士延續競爭力的關鍵一搏。