金州勇士隊近期戰績不佳，傳出可能在交易截止日前進行大動作，而根據《Warriors This Week》記者Dan Devone分析，真正可能被擺上交易檯面的，並非先前討論度極高的庫明加（Jonathan Kuminga），而是22歲的年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski），他可能成為球隊補強的犧牲者。

波傑姆斯基恐遭交易　隊媒有信心

根據勇士隊媒體《95.7 The Game》報導，記者Dan Devone稱：「我相當有信心勇士會在交易截止日前完成一筆重磅交易。過去這幾週下來，一件事情越來越明顯：波傑姆斯基很可能被擺上交易檯面。」

波傑姆斯基本季出賽23場，場均12.3分（生涯新高）、4.6籃板、2.9助攻、1.2抄截，投籃命中率達43.6%，已成為勇士後場相當可靠的一環。但也因為他年輕、潛力十足，且薪資僅剩2年共920萬美元，在當今聯盟「即戰力又便宜」的球員最搶手的趨勢下，他反而成為勇士籌碼中的亮點。

「勇士高層現在正處於抉擇關頭，是否該藉由交易波傑姆斯基來換取真正的改變者？」另一位媒體人Nico Martinez指出，儘管波傑姆斯基近來表現回穩，但由於勇士戰績不如預期（目前11勝12敗，西區第8），高層已展現出重新塑造陣容的意願。

▲勇士最後一個先發位置，主帥科爾（Steve Kerr）似乎已有心中答案，22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）可能憑藉著出色的訓練營表現而成為先發二號人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲波傑姆斯基因其資歷尚淺與定位不明，多次被點名是容易被取代的角色。（圖／美聯社／達志影像）
波傑姆斯基更容易取代　恐遭犧牲

值得注意的是，這並非波傑姆斯基首次被列入潛在交易人選。過去一年間，外界就因其資歷尚淺與定位不明，而多次點名他是容易被取代的角色。身為2023年選秀第19順位，若搭配選秀權或其他資產，他有機會換回更具即戰力的球員。

若勇士真的決定出手，包括密爾瓦基公鹿與聖安東尼奧馬刺都是潛在的交易夥伴。公鹿隊若願以庫茲馬（Kyle Kuma）或波提斯（Bobby Portis）為主軸包裹資產，可能吸引勇士放手；馬刺則擁有大量年輕資產與選秀權，若以卡斯托（Stephon Castle）為核心進行交易，也能開啟對話空間。

儘管交易波傑姆斯基帶有風險，特別是在柯瑞、巴特勒與格林（Draymond Green）仍有競爭力、球隊處於「即戰力窗口」時期的背景下，這筆交易可能成為勇士延續競爭力的關鍵一搏。

消息來源： 95.7 The Game

