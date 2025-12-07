我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（7）日上演「騎勇大戰」金州勇士對決昔日老對手克里夫蘭騎士，雖然騎士已沒有詹姆斯（LeBron James）、勇士這邊柯瑞（Stephen Curry）也沒打，但雙方仍貢獻一場精彩的賽事，勇士「袋棍球之星」斯賓塞（Pat Spencer）今天大放異彩，12投7中，三分球4投3中，得到了19分7助攻，率領球隊以99：94拿下勝利，終止2連敗，12勝12敗戰績重回5成。騎士方面，米契爾空砍32分，可惜球隊吞敗，近6戰只拿下2勝。勇士本場包括柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、霍福德（Al Horford）與梅爾頓（De’Anthony Melton）等主將全數缺陣，總教練科爾（Steve Kerr）啟用斯賓塞、希爾德（Buddy Hield）、理查德（Will Richard）、庫明加（Jonathan Kuminga）與波斯特（Quinten Post）組成先發五虎。相較之下，騎士雖也有艾倫（Jarrett Allen）、鮑爾（Lonzo Ball）、史特魯斯（Max Strus）等人因傷缺席，但仍保有米契爾（Donovan Mitchell）、加蘭（Darius Garland）與莫布里（Evan Mobley）的主力陣容。即便金州勇士此役全隊多名主力缺陣，僅以「殘陣」出擊客場挑戰克里夫蘭騎士，卻在第二節打出33：18的高潮，上半場結束以45：36領先對手，展現出意料之外的團隊韌性。比賽首節雙方進攻效率低落，可謂「打鐵大戰」，勇士靠斯賓塞與TJD小高潮短暫領先，但多次進攻失誤與把握度不足，讓騎士靠加蘭與莫布里聯手反超。首節打完，騎士僅以18：12領先6分，雙方合計命中率僅三成上下，堪稱低效之最。進入第二節，騎士進攻仍然停滯，單節只有18分，在勇士緊密防守下無法有效拉開空間，上半場團隊三分球21投僅中3、命中率不到15%，整體命中率更是僅有14投52中。ESPN記者Anthony Slater指出，勇士此役上半場將騎士壓制至僅36分，命中率為14投52中（三分21投3中），堪稱本季勇士最強防守半場之一。而先發中鋒Post則是半場最大亮點，攻守俱佳、三分與中距離手感火燙，成功撐起禁區與空間。易籃再戰後，第三節騎士火力有所回升，不過戰況沒有太大改變，勇士以10分之差進入到末節。不過第四節開打後不久，騎士就展開猛烈反撲，米契爾5分鐘內拿下8分，帶領騎士打出10：5的小高潮。關鍵時刻，斯賓塞挺身而出，個人兩顆三分球命中連得8分，讓勇士重新取得雙位數領先。但騎士畢竟是上一季東區第一的球隊，球隊主將米契爾連得5分，帶領騎士打出9：0攻勢，再度追趕上來，比賽進入到白熱化階段。斯賓賽和波傑姆斯基兩次上籃，讓勇士在最後1分02秒時取得5分領先。之後莫布里進攻籃板補進2分，裴頓二世（Payton II）對加蘭犯規，送對手站上罰球線，後者兩罰一中，時間不夠騎士隊被迫要進行犯規。不過後續桑托斯也兩罰只有一中。後續米契爾孤注一擲外線未能命中，勇士驚險靠斯賓塞的兩罰鎖定勝利。