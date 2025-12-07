我是廣告 請繼續往下閱讀

▲離岸流發聲明宣布，永久除名主唱吳仕群。（圖／翻攝自離岸流IG@ripcurrenttw2020）

▲離岸流前主唱吳仕群發文，向受到傷害的當事人道歉。（圖／翻攝自吳仕群IG@mr.wu_0109）

▲離岸流前主唱吳仕群在Threads發文道歉，粉絲並不買單。（圖／翻攝自吳仕群Threads＠mr.wu_0109）





台灣獨立樂團「離岸流」近日爆出震撼彈，團方於官方社群發布緊急公告，指出主唱吳仕群因捲入嚴重指控，在與他人發展關係時涉嫌「未取得對方明確同意」。對此，樂團經過討論後決議將其永久除名；而吳仕群本人隨後也發布道歉聲明，承認在界線拿捏上有重大疏失。離岸流在公告中說明，團隊內部接獲關於前團員吳仕群的嚴重指控，內容涉及其在與他人發展關係的過程中，疑似「未取得對方明確、積極且有效的同意」。樂團強調，此類行為與團隊始終堅守的安全、尊重與界線，價值嚴重相悖，性質相當重大。為了保護相關當事人、團隊成員以及樂迷的安全與信任，經過團內會議充分討論後，做出嚴厲處分：「自即日起，將吳仕群永久除名，取消其團籍及所有相關身分，本團與其不再具有任何關係。」樂團重申，對侵犯他人意願行為採取零容忍態度，其餘成員凱鴻、源鑫、小犬也共同署名，向支持者致歉：「離岸流讓你們失望了。」離岸流是來自高雄的台語龐克樂團，成立於2020年，代表作有EP與新單曲〈湧頭〉。遭除名的吳仕群也發出聲明表示承認錯誤，他坦言：「在未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾。」吳仕群表示，這是他在尊重與人際界線上的重大疏失，並公開對當事人致歉。他承諾未來將深刻反省，確保在任何情況下，都將以尊重與清楚的溝通作為前提。吳仕群在個人Threads上也發文提及：「因為一些個人因素，我犯了錯，即日起我將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，謝謝團員這些年的陪伴，也謝謝大家。」不過粉絲並不買單，狂批「年度最爛道歉文」、「這個道歉有夠隨便」、「你應該是要對那些女生道歉吧？ 只講謝謝是在謝三小」。