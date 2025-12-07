奧克拉荷馬雷霆隊在奪下隊史首冠後的第一個賽季，不僅沒有鬆懈，反而打出火熱開局。在NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季例行賽前22戰拿下21勝1敗，寫下NBA史上第三支能達成此成績的球隊，引發外界討論：這支雷霆是否有機會超越1995-96年的芝加哥公牛（72勝）與2015-16年的金州勇士（73勝），甚至挑戰史無前例的74勝大關？
場均大勝15.3分 雷霆狀態太恐怖
雷霆目前的節奏，確實已站在歷史軌道之上。95-96公牛開季22戰為20勝2敗；73勝勇士則是譜出22連勝的恐怖開局；而本季雷霆以21勝1敗夾在兩者中間，不但比72勝公牛更優，僅比73勝勇士少一場。
更驚人的是，雷霆目前的平均分差高達15.3分，超越過去所有傳奇球隊。95-96公牛的場均勝分為12.3分、73勝勇士為11.6分，而雷霆的15.3分是史上最高，若能維持整季，將刷新他們自己去年締造的12.9分聯盟紀錄。
雷霆陣容深度夠 SGA持續進化
雷霆能保持如此驚人節奏，最大原因當屬當家球星、現任MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。他本季將效率推向幾乎50-40-90的頂尖水準，場均得到32.8分，投籃與罰球命中率皆創生涯新高，展現聯盟第一人的統治力。身邊還有年輕長人霍姆格倫（Chet Holmgren）、復出的二當家威廉斯（Jalen Williams），加上替補端由米契爾（Ajay Mitchell）、威金斯（Aaron Wiggins）與喬（Isaiah Joe）領銜的深度火力，使雷霆擁有全聯盟最均衡、最完整的陣容。
雷霆不只攻強，他們的防守更是聯盟第一，對手投籃命中率僅42.4%。霍姆格倫與哈騰斯坦（Hartenstein）坐鎮禁區，讓任何對手都難以輕易取分。而這種進攻、防守皆頂尖的組合，使雷霆不必每晚都拼得天翻地覆，即便進攻端偶有起伏，也能靠防守壓過對手。因此，在球隊進攻狀態不佳時，雷霆仍能分別以101：94擊敗獨行俠、109：96擊敗黃蜂，展現冠軍級的底蘊。
雷霆有望破紀錄？勝於賽程聯盟最輕鬆
更有利的是，ESPN數據顯示，雷霆接下來擁有全NBA最輕鬆的剩餘賽程，對手平均勝率僅0.449。他們若能保持健康，確實具備衝擊歷史的全部條件。
雷霆很難破紀錄？賽季還很長
然而，要突破73勝這道歷史天花板並非易事。NBA賽季漫長且艱辛，任何一次低潮、傷病或連敗，都可能使偉大旅程戛然而止。公牛與勇士之所以能分別取得72、73勝，靠的不只是實力，更是極端的專注度與穩定性。95-96公牛整季僅一次二連敗，73勝勇士更是從未遭遇連敗。雷霆想追上他們，必須度過球季中的疲勞、客場背靠背與不可避免的突發狀況。
雷霆近期也面臨傷病考驗，包含多爾特（Luguentz Dort）、卡魯索（Alex Caruso）與哈騰斯坦都在養傷，可能影響整體輪換穩定度。即便如此，雷霆能在賽季近三分之一後仍保持74勝的可能性，已證明這支隊伍的驚人實力。他們是近十年最像「歷史級球隊」的存在，也正在向NBA史上最偉大的常規賽紀錄發出挑戰。
究竟雷霆能否最終締造新的神話？答案將在漫長的賽季中逐步揭曉。但可以確定的是，這支球隊正在創造歷史，而所有人都在見證。
| 球隊
| 前22場成績
| 96公牛
| 20-2
| 16勇士
| 22-0
| 26雷霆
| 21-1
| 球隊
| 場均得分
| 對手場均得分
| 淨勝分
| 96公牛
| 105.2
| 92.9
| 12.3
| 16勇士
| 115.9
| 104.3
| 11.6
| 26雷霆
| 122.3
| 107
| 15.3
