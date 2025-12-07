我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣山林投手盧孟揚在冬季聯盟季軍賽先發，前5局威風八面，一度演出15上15下，不過在第6局控球失準，投出3次保送。（圖／中職提供）

2025亞洲冬季棒球聯盟（AWB）季軍賽今（7）日開打，由台灣山林交手台灣海洋，此役前5局台灣山林取得1分領先，不過先發投手盧孟揚在第6局出現3次保送，接手的余謙「拆彈」失敗，讓台灣海洋單局攻下4分逆轉。眼看台灣海洋要收下勝利，韋宏亮卻在第9局保送連發，讓台灣山林攻下3分逆轉，終場台灣山林就以5：4逆轉擊退台灣海洋，收下本季冬盟季軍，台灣海洋則是屈居第4名。此役台灣山林先發投手推出盧孟揚交手台灣海洋邱立璿，前2局雙方無分數進帳。3局上台灣山林率先展開攻勢，張仁瑋敲出二壘安打隨後發動盜壘進佔三壘，陳思仲內野滾地球雖然出局，但護送張仁瑋回到本壘得分，台灣山林先馳得點，取得1：0領先。盧孟揚此役前5局狀況極佳，開賽雖被開路先鋒張皓崴敲出二壘安打，但後續演出15上15下，完全封鎖台灣海洋打線。6局下盧孟揚的控球卻出現亂體，對顏采丞、張皓崴以及陳愷佑投出四壞球保送，讓台灣海洋在一人出局攻佔滿壘，台灣山林緊急換投，由余謙登板「拆彈」。余謙登板後面對首棒打者林莛淯，被敲出帶有2分打點的安打，加上中外野手鍾玉成發生失誤，台灣海洋持續攻佔二、三壘，余謙雖然三振王念好，卻被高捷敲出中間方向穿越安打，台灣山林再掉2分，以1：4落後，高捷這一棒也將余謙打退場，直到錢可倫登板才收下該局第3個出局數。8局上輪到台灣山林吹起反攻號角，面對台灣海洋第6任投手王偉軒，台灣山林在兩出局後攻佔一、三壘，何品室融敲出帶有1分打點的安打，替台灣山林追回1分，台灣海洋也壓上韋宏亮，順利抓下第3個出局數，以4：2領先。9局上韋宏亮續投，卻遇到台灣山林強勢反擊，張士綸率先敲出二壘安打，隨後韋宏亮連續送出3次保送，免費送給台灣山林1分。台灣海洋緊急換上林原裕，雖然讓林吳晉瑋敲出二壘滾地球，但也被攻下追平分，隨後劉俊緯補上高飛犧牲打，台灣山林逆轉取得5：4領先。9局下盧冠宇成功「關門」，送出3上3下，終場台灣山林就以5：4逆轉擊退台灣山林，收下本季冬盟季軍，台灣海洋則是屈居第4名。