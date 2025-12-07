日本職業棒球（NPB）前千葉羅德海洋40歲外野手荻野貴司季末婉拒球團引退儀式，選擇繼續當球員，雙方分道揚鑣，荻野離開效力16年的羅德隊。近日接受日媒採訪時，荻野表示，下一站不一定要在日本，海外也是選項之一，根據日媒報導，美國、韓國以及台灣等聯盟都被荻野納入下一站的選項。
荻野貴司曾奪下洋聯安打、盜壘王 季末拒絕引退並離開羅得隊
荻野在2009年日職選秀會獲得羅德隊第1指名，自新人年起連續12年達成兩位數盜壘，2021年拿下洋聯盜壘、安打雙冠王。本季荻野受到右膝傷勢影響，16年職棒生涯首次未在一軍留下出賽紀錄，季末球團想替他舉辦引退儀式，荻野卻認為自己「還有油」，最後雙方達成共識，荻野離隊尋找職業生涯下一站。
荻野生涯在一軍出賽1146場，累積1143安、49轟、320打點和260次盜壘，打擊率0.283。他曾在受訪時說過，「30歲之後開始挑戰新的事物，也因此獲得成長。雖然我已經40歲了，但我覺得自己也許還有可以進步的地方。」
荻野貴司尋求海外機會 台灣也在選項之一
據《Full-Count》報導，當荻野被問到未來動向，「因為還沒有任何確定的事，所以沒辦法說太多。現在正在尋找（其他）球隊。」被問到是否將海外聯盟視為選項時，荻野給予肯定答案，「目前正在詢問一些方向，但還沒有得到答覆。」
荻野明確表達沒有一定要留在日職，海外也是選擇之一，「如果能夠在某處有全新的體驗，我也想去海外看看。」11月離開羅德隊時，荻野曾說，「我還想再多打一段時間，還想再多努力一些。感覺從現在開始，才是真正考驗自我的時候，對一直照顧我的球團真的非常感謝。」
《Full-Count》報導，荻野曾透露，無法想像自己穿著羅德隊以外的球衣上場，因此才有遠赴海外聯盟挑戰的想法，在某種程度上，可說是另類的「愛羅德」表現。日職其他球隊也了解到荻野沒意願在國內轉隊，雖未透露細節，荻野極有可能在尋求美國、韓國、台灣等聯盟的發展機會。
