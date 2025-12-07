我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「法拉利姐」張婷婷（圖左）今與薔薔（圖右）一同出席「決戰性感之癲」，下午現身台北西門紅樓，引來許多民眾圍觀。（圖／記者朱永強攝影）

網紅「法拉利姐」張婷婷以獨特的沙啞嗓音和個人特質引發關注而爆紅，近年轉戰社群開直播賺錢，收入時好時壞。今（7）日她與薔薔一同出席「決戰性感之癲」，現身台北西門紅樓，引來許多民眾圍觀。活動前，法拉利姐坦言自己收到「死亡威脅」，揚言將對她不利，甚至連經紀人也不放過，讓她趕緊報警，稍早活動現場也有數名便衣刑警。法拉利姐今身穿貼身連身裙，展露身材曲線，與薔薔一同爭奪性感代表，雖最終在網友投票環節中，票數不敵薔薔，但她仍不氣餒，感謝粉絲的支持說：「我本來就只有直播，我也不是網紅出身的。」而今日活動前，法拉利姐坦言收到網友的「死亡威脅」，對方更揚言將對她不利，甚至連經紀人也不放過；法拉利姐透露該名網友還說今天會現身西門町，讓她嚇得連忙報警，表示：「如果他手中藏了凶器，我就死定了，我們不怕一萬，只怕萬一。」今天活動現場也派了約2、3名便衣刑警，保護她的人身安全。法拉利姐這幾年靠著直播賺錢，一度遭週刊爆料月收僅約1500元，今受訪時她表示現在經濟狀況逐漸好轉，日前直播17個小時才下播，賺進約2萬多元，也有約4場尾牙在洽談中。