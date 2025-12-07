我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老將控衛「CP3」保羅（Chris Paul）與助理教練范甘迪（Jeff Van Gundy）之間本季多次發生言語衝突。（圖／美聯社／達志影像）

▲艇已決定將保羅排除於球隊行程之外，他在球隊對上老鷹前便被送回家中。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯快艇隊近期戰績低迷，場外風波更引爆輿論焦點。根據《NBA on Prime》資深記者Chris Haynes報導，老將控衛「CP3」保羅（Chris Paul）與助理教練范甘迪（Jeff Van Gundy）之間本季多次發生言語衝突，其中一起發生於11月29日對戰達拉斯獨行俠比賽期間，更成為壓垮關係的導火線。據消息指出，當時比賽進入第四節，處於上場分鐘限制的雷納德（Kawhi Leonard）重新登場後，在防守「K湯」湯普森（Klay Thompson）時顯得力不從心。保羅於暫停期間主動走向Kawhi並詢問：「你覺得自己還有餘力嗎？現在可以跟上Klay嗎？」他更進一步建議隊友：「等Kawhi熱身完再讓他去對位Klay吧。」此番言論導致防守指派臨時更動。然而，這樣的建議卻讓助教范甘迪感到不滿。據報導，翌日球隊飛行途中，范甘迪主動找保羅對質：「你是不是擅自改了防守部署？」保羅則否認：「我沒有更改指令，只是提出建議，希望在Kawhi還沒熱開之前，由他人暫代防守Klay。」范甘迪當面回應：「你或許在其他地方可以有調整防守的餘地（leeway），但在這裡不行。」這番話也成為雙方關係惡化的代表性場面。不久之後，保羅在Instagram限時動態發出「leeway」一詞的字典截圖，引起外界關注與揣測。如今證實，該貼文正是對此爭議的暗示。保羅本季共為快艇出賽16場，平均每場僅得2.9分、1.8籃板與3.3助攻，表現遠低於過往水準。根據消息來源，快艇內部對保羅已出現強烈不滿，包括雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）等主將亦對其「不斷批評教練、隊友與管理層」的行徑感到厭煩。據悉，快艇已決定將保羅排除於球隊行程之外，他在球隊對上老鷹前便被送回家中。而若球隊要正式與其分道揚鑣，最快得等到12月15日才能執行交易，否則必須選擇裁員或協議買斷，並支付剩餘的360萬美元合約。保羅曾是快艇隊史上備受尊敬的球星之一，如今卻以如此低調且爭議重重的方式結束可能是他在NBA的最後一季，無疑令人唏噓。快艇目前戰績為6勝18敗，位居西區倒數第二，戰績與氣氛皆陷低潮，團隊內部的裂痕也在此事件中全面浮上檯面。