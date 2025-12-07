我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）日前以嘉賓身分登上2026年北中美世界盃抽籤儀式舞台，與美式足球傳奇布雷迪（Tom Brady）、NBA名將歐尼爾（Shaquille O’Neal）以及冰球之神格雷茨基（Wayne Gretzky）並肩亮相。然而，這場體壇傳奇聚會卻意外凸顯出J賈吉職涯至今尚無冠軍戒的殘酷現實，引發球迷與媒體廣泛關注與討論。這場盛會於美國時間12月5日（台灣時間6日）舉行，主辦單位邀請來自不同運動領域的代表性人物共同主持抽籤儀式，包括NFL 7屆超級盃冠軍Brady、4度捧起NBA總冠軍的歐尼爾，以及同樣擁有4座史丹利盃榮耀的格雷茨基。而Judge則作為美國職棒代表登場，與其他三位冠軍得主一同站上舞台。然而，許多球迷迅速發現一項殘酷對比──其他三位皆擁有多枚冠軍戒指，而賈吉雖然曾在2024年首度闖進世界大賽，卻因痛失關鍵守備機會、最終不敵道奇隊，至今仍無法摘下夢寐以求的冠軍。這一事實，讓這場「傳奇同框」瞬間轉化為網路上的「悲劇時刻」。美國MLB官方社群帳號當日分享了四人合影，並註明各自曾獲得的MVP或等值獎項次數，但並未提及冠軍紀錄，引發部分網友議論。「為什麼他們不提戒指（冠軍）？」「因為只能用MVP來代表賈吉啊」，留言區中不乏惋惜之聲。甚至有球迷表示：「MLB根本是為了幫賈吉找個台階下，才用MVP來取代冠軍數。」賈吉至今已三度獲選為美聯MVP，生涯累積逾270轟，單季62轟的紀錄至今仍令人驚嘆。然而冠軍始終是評價一位球星歷史地位不可或缺的指標，也讓他的「零戒指」成為無法抹去的缺憾。