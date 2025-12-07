我是廣告 請繼續往下閱讀

蒜頭雞湯怎麼煮才夠香？阿慶師傳私房食譜

▲許多民眾在備料煮蒜頭雞時，都會對於蒜頭多寡難以抓到最佳份量。（示意圖／家常菜）

「蒜頭一定要煸炒」

▲阿慶師分享，他在煮蒜頭雞湯時，除了最先放入爆香的蒜頭之外，還會預留大約 30 公克的蒜頭切成細碎塊狀，等到最後再加入。（示意圖／廚藝公社）

蒜頭雞湯的美味配方！加入秘密武器當歸更提味

下周台灣天氣又要變冷了，晚餐準備上一碗熱湯將成為家家戶戶的標配，其中麻油雞、香菇雞湯更是受到歡迎。但要說到最具有暖身效果的湯品，絕對不能忘記「蒜頭雞湯」。然而，許多主婦嘗試後常發現蒜味不容易融入湯裡，成品嘗起來味道不夠。對此，國宴主廚阿慶師分享了「蒜頭雞湯」最佳料理步驟，只要讓蒜頭先炒再煮，就能完成濃郁美味的湯頭，而秘密提味武器則是「當歸」，加入一起煮更有奇效！蒜頭雞湯一直以來都是相當受到歡迎的湯品，但真的動手下廚時，許多主婦、煮夫都困惑：「」，深怕煮出來的湯沒有濃郁蒜香。對此，主廚阿慶師指出，最關鍵的步驟就是，並公布完整料理步驟：除了上述步驟，阿慶師也透露，自己煮蒜頭雞湯的秘密武器就是「」。他解釋，只要加入一小片當歸，就能與蒜頭完美搭配；如果使用山藥，也建議先煎到表面金黃，這樣經過燉煮後仍能維持口感。此外，阿慶師分享，他在煮蒜頭雞湯時，除了最先放入爆香的蒜頭之外，，等湯快煮好時加入。這樣一來，就能同時吃到兩種口感的蒜頭，無論喜歡軟爛或清脆，都能一次滿足。許多人照著阿慶師的食譜製作後，也紛紛大讚：「成品真的很香！謝謝阿慶師」、「原來蒜頭要先爆香！難怪我之前煮很久蒜味都提不出來」、「照著阿慶師的煮法，真的太好喝了，湯頭非常鮮甜美味」。