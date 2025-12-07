因涉賭被停職的波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）近日被拓荒者隊記Sean Highkin爆出他正在出售位於鄰近波特蘭的豪華住宅，此舉被美國媒體推測他儘管最終被判無罪，也可能無意重返拓荒者執教的訊號。
涉賭風暴延燒 畢拉普斯遭停職期間悄售豪宅
據拓荒者隨隊記者Sean Highkin報導，畢拉普斯因面臨非法涉嫌賭博的聯邦指控而被球隊停職，目前他已售出這處房產。根據美國房地產網站Redfin上的資訊顯示，該住宅的賣家已接受報價，交易正在進行中。該房產的掛牌價為427.5萬美元（約合新台幣1.33億元）。
佔地1.74英畝！畢拉普斯豪宅內部奢華全公開
根據報導，畢拉普斯出售的豪宅位於著名的「森林高地社區」（Forest Highlands），佔地1.74英畝，擁有四間臥室和六間浴室。
Redfin網站對這處2002年建造的喬治亞風格莊園給予極高的評價，描述其融合了經典優雅與奢華休閒的生活方式。莊園配備了泳池與水療中心，設有多層瀑布和火坑。後院更設有一個超大的高爾夫球場，內含練習果嶺和沙坑，在精心修剪的園林景觀環繞下，營造出極致私密的度假體驗。
涉賭指控纏身 預計2026年3月再次出庭
畢拉普斯是因涉嫌參與非法賭博團夥而面臨聯邦調查局的指控。他已於美國時間11月24日在布魯克林出庭，並拒絕對所有指控認罪。畢拉普斯下一次出庭將是在2026年3月4日的程序性聽證會。
在被球隊停職、官司纏身，以及如今出售波特蘭豪宅的連串動作下，外界普遍推測畢拉普斯可能已經為自己規劃了離開拓荒者的未來。
消息來源：Sean Highkin報導
