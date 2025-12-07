NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月8日繼續進行，該日有7場比賽，其中兩支人氣球隊金州勇士和洛杉磯湖人將分別出戰芝加哥公牛和費城76人，勇士傷兵眾多，主將柯瑞（Stephen Curry）確定缺陣，巴特勒、格林、霍福德等人則在每日觀察名單之中。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌金州勇士（12勝12敗，西區第八） vs. 芝加哥公牛（9勝13敗，東區第十）
地點：芝加哥；星期日，東部時間晚上7點
讓分：勇士 -1.5；大小分：227.5
📍比賽焦點
芝加哥將尋求終止六連敗，在主場迎戰金州勇士。
公牛本季主場戰績為 6 勝 4 負。芝加哥場均 45.8 個籃板，排名全 NBA 第五，其中 Josh Giddey 平均 9.9 籃板領銜全隊。
勇士本季客場戰績為 5 勝 9 負。金州場均 32.0 個防守籃板，排名西區第九，由 Draymond Green 平均 5.3 個防守籃板領軍。
公牛場均得到 118.5 分，比勇士所失的 112.6 分多出 5.9 分。勇士本季整體投籃命中率 44.7%，比公牛讓對手投進的 47.4% 少了 2.7 個百分點。
📍球隊主將
公牛：
Matas Buzelis 場均 13.9 分、5.9 籃板；
Coby White 過去 10 場場均 22.0 分、3.0 籃板。
勇士：
Jonathan Kuminga 場均 12.4 分、6.3 籃板；
Pat Spencer 過去 10 場場均 19.0 分、4.0 籃板。
📍近期表現
公牛： 3 勝 7 敗，場均 115.5 分、43.7 籃板、27.4 助攻、7.2 抄截、4.5 阻攻，投籃命中率 45.9%；對手場均得到 123.8 分。
勇士： 4 勝 6 敗，場均 110.3 分、45.3 籃板、28.2 助攻、9.6 抄截、4.3 阻攻，投籃命中率 43.7%；對手場均得到 109.8 分。
📍傷病名單
公牛：
Jalen Smith：每日觀察（膝蓋）
Dalen Terry：每日觀察（小腿）
Noa Essengue：本季報銷（肩傷）
Coby White：每日觀察（小腿）
Zach Collins：每日觀察（手腕）
Tre Jones：每日觀察（腳踝）
Kevin Huerter：缺陣（腿後肌）
Isaac Okoro：每日觀察（下背）
Ayo Dosunmu：每日觀察（拇指）
Patrick Williams：每日觀察（手腕）
勇士：
Alex Toohey：每日觀察（膝蓋）
Seth Curry：每日觀察（腳趾）
Draymond Green：每日觀察（足中部傷勢）
Al Horford：每日觀察（背部）
Stephen Curry：缺陣（股四頭肌）
De'Anthony Melton：每日觀察（膝蓋）
Jimmy Butler III：每日觀察（膝蓋）
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：08:00 LIVE湖人VS黃蜂
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
| 對戰組合
| TIME
| 魔術
| @ 尼克
|1:00 AM
| 塞爾提克
| @ 暴龍
|4:30 AM
| 金塊
| @ 黃蜂
|7:00 AM
| 拓荒者
| @ 灰熊
|7:00 AM
| 勇士
| @ 公牛
|8:00 AM
| 湖人
| @ 76人
|8:30 AM
| 雷霆
| @ 爵士
|9:00 AM
