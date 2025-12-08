我是廣告 請繼續往下閱讀

「魔獸」霍華德今（8）日迎來40歲生日。這位前NBA美國職籃（National Basketball Association）年度最佳防守球員、8屆全明星中鋒，生涯足跡遍及魔術、湖人、火箭等多支豪門，但對台灣球迷而言，他2022年空降桃園永豐雲豹、掀起史無前例話題的「霍華德旋風」，無疑成為近年台籃最具代表性的重大事件之一。霍華德的職業生涯起點於2004年，當時他以高中生狀元身份被奧蘭多魔術選中，開啟了他長達8年的巔峰時期。在魔術隊，他迅速成長為聯盟中最具威脅力的內線球員，連續3年奪得年度最佳防守球員的殊榮，並四度獲選為NBA年度第一隊，以及八次入選全明星賽。霍華德不僅是聯盟的籃板王和阻攻王的常客，更在2008年以一記身披超人披風的驚天一灌，奪下灌籃大賽冠軍，讓他得到了「超人」的綽號。他曾帶領魔術隊在2009年殺進總冠軍賽，雖最終惜敗，但他當時在內線的統治力無人能及。儘管經歷了幾次轉隊，包括效力湖人和火箭，期間也曾受到傷病困擾，但霍華德最終在2020年重返洛杉磯湖人，並作為關鍵的防守悍將，幫助球隊成功奪得總冠軍，完成了他職業生涯中最重要的里程碑之一。近年來，霍華德將他的天賦帶到了亞洲，創造了台籃史上的另一個高潮。2022年11月，霍華德無預警宣布加盟桃園永豐雲豹，消息震撼亞洲籃壇，也讓台灣籃球界瞬間站上國際版面。他的亮相記者會吸引全球媒體關注，開季首戰更以單場38分、25籃板、9助攻、4阻攻的豪華數據震撼全場，讓台灣球迷親眼見識NBA頂級禁區巨獸的威力。霍華德不只在場上打出超級巨星的統治力，也在台灣建立起與球迷的濃厚情感。即使在離台後也經常各大場合提到台灣。效力雲豹期間，霍華德出戰20場比賽，場均繳出23.2分、16.2籃板、5助攻，是聯盟史上最有影響力的洋將之一。他不僅勇奪籃板王，更包辦年度防守第一隊、年度第一隊與最佳外援，展現昔日NBA巨星的全能實力。離開雲豹後，霍華德與亞洲的緣分仍在延續。他於 2024 年代表菲律賓球隊Strong Group Athletics參與杜拜國際籃球錦標賽，並在同年五月宣布加入亞洲巡迴賽（TAT）的臺灣野馬隊，參加於中國大陸鄭州以及臺灣舉行的賽事。在臺北站的比賽中，他再度與臺灣球迷相見，最終帶領臺灣野馬拿下冠軍，再次展現他對臺灣這片土地的熱愛與影響力。無論是在NBA奪得總冠軍，入選8次全明星賽，還是3次榮膺年度最佳防守球員，霍華德的生涯已然輝煌。然而，他在臺灣籃壇留下的印記，不僅是統計數據上的榮譽，更是點燃臺灣籃球熱潮、激勵無數球迷的寶貴資產。