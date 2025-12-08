我是廣告 請繼續往下閱讀

紐奧良鵜鶘隊擁有眾多潛力新星，當中最受矚目的無疑是威廉森（Zion Williamson）。然而，這位昔日選秀狀元的傷病陰影始終揮之不去，近年出賽場次大幅縮水，讓球隊與外界對他的未來再度產生疑問。前NBA球星阿里納斯（Gilbert Arenas）更直言：「鵜鶘該與Zion分手，改走不同方向。」回顧2019年選秀，威廉森是毫無爭議的第一順位，被視為鵜鶘重建的基石。他擁有怪物級身材與罕見爆發力，進攻技巧全面，令人對其職業生涯前景充滿期待。儘管新秀年僅出賽24場，威廉森的表現仍令人驚艷。2020-21賽季他更入選明星賽，場均27分、7.2籃板、3.7助攻，投籃命中率高達61.1%，一度被視為聯盟未來門面之一。但自那之後，威廉森的出賽狀況一直不穩定。除了2023-24賽季打了70場，其餘賽季都因傷缺陣多場，近兩季（2024-25與2025-26）合計僅打40場比賽。頻繁的傷勢導致他交易價值大幅下滑，其他球隊也不敢輕易承接。阿里納斯在自己的節目《Gil’s Arena》中直言，鵜鶘隊是時候結束Zion計畫。「我們需要改變方向，不能再把所有資源投注在威廉森身上，」阿里納斯說，「他當然很有天賦，但他就是無法保持健康。如果你能用他換回能幫助奎恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）發展的球員，現在就是該做的時機。」威廉森也指出，鵜鶘現在手中握有值得投資的年輕核心。2025年選進的奎恩雖曾被質疑是「高價選擇」，但他在菜鳥年即展現出成熟球感與明星潛力。而費爾斯則在控衛位置快速成長，逐漸成為球隊重要戰力。搭配墨菲（Trey Murphy III）與瓊斯（Herbert Jones）兩位穩定的側翼，鵜鶘即便沒有威廉森，也仍擁有相當完整的未來拼圖。威廉森在健康時的確無可限量，但過去六年來，這樣的版本實在太稀少。隨著英格拉罕（Brandon Ingram）已被交易到暴龍，鵜鶘也該思考如何善用威廉森的剩餘價值，換取能與奎恩、費爾斯搭配的戰力，真正進入以健康與潛力為主軸的新時代。