克里夫蘭騎士隊在今（8）日對上缺少柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）的金州勇士隊，竟以94：99落敗，讓球迷與球員都感到相當沮喪。即便米契爾（Donovan Mitchell）砍下全場最高的29分，依舊無法帶領球隊贏球。賽後米契爾明顯情緒低落，並點出球隊一直以來的「致命通病」。「我們總有一天會找出答案，但不能每次都陷入同樣的局面，」米契爾在接受CavsRoundtable訪問時表示。「我們不能每次都落後後才想要開啟反攻模式，這不是一支成熟球隊該有的樣子。」他進一步強調：「我們的問題就是，一旦比分落後，我們就無法『轉換開關』找回節奏。有時我們能逆轉，有時卻完全失去節奏。這樣下去只會讓我們一再陷入困境。」儘管他承認投籃狀態起伏是賽季常態，米契爾強調防守才是真正不能妥協的環節：「我們當然會投不進，但我們不能因為進攻不順就讓防守也垮掉。溝通和防守專注度才是現在球隊最需要修正的地方。」主帥阿特金森（Kenny Atkinson）也在賽後承認，米契爾幾乎「孤軍奮戰」。他表示：「我們需要有人跳出來，但今晚就是沒有人。米契爾像是一個人在打比賽。」這場比賽中，騎士三分球命中率僅23%、整體命中率則為34%，進攻端全面失靈。而防守端也屢出漏洞，讓勇士即使派出替補陣容仍能取勝。米契爾補充道，球隊問題並非「努力程度不夠」，而是「認知上的斷線與溝通失誤」所導致。他認為目前最大挑戰是提升防守整體性與比賽理解，而非單純靠情緒激勵。儘管米契爾本季表現近乎生涯巔峰，場均突破30分，騎士隊戰績卻僅為14勝11敗，在東區僅列第八。擁有加蘭（Darius Garland）與莫布里（Evan Mobley）等全明星等級的隊友，卻接連輸掉「該贏的比賽」，引發外界質疑這支球隊的穩定性與競爭力。連面對主力缺席的勇士都無法贏球，讓人不禁擔憂騎士是否只是帳面華麗、實際軟腳的「紙老虎」？米契爾與主帥阿特金森已經表態問題嚴重，接下來球隊若無明確調整方向，恐怕將再度錯過爭冠契機。如今距離交易截止日仍有時間，騎士是否該啟動補強或戰術改造，也將成為接下來的關注焦點。