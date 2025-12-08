我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克今（8）日作客多倫多，面對暴龍在下半場猛烈反撲，一度被追平甚至反超，不過最終在布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）的關鍵第四節發揮、兩人合砍57分的帶領下，以121：113驚險守住勝利，將近期連勝紀錄推進到5場，也正式超車暴龍，攀升至東區第3名。本場比賽第三節還剩下8分33秒時，塞爾提克曾以87：64遙遙領先。然而，暴龍隨後打出一波猛烈反攻，單節將分差縮小到僅6分，並在第四節開局以98比97反超。面對危機，塞爾提克當家球星布朗毫不動搖，在末節砍下8分，全場攻下30分，穩定軍心。搭檔懷特同樣不遑多讓，第四節也貢獻8分，全場27分、5助攻、4籃板、3阻攻，攻守兩端皆有斬獲，最終幫助綠衫軍在最後8分14秒打出22：11的攻勢，逆轉再逆轉、成功守勝。懷特本季開局表現低迷，前15場投籃命中率僅34%、三分命中率29%。但過去七場他找回手感，平均22.4分、投籃命中率49%、三分命中率回升至34%。本場更是連三戰至少命中5記三分，外線火力全面解封。他在第四節初期命中一記重要三分球，成功澆熄暴龍的氣勢。懷特目前狀態火熱，也成為球隊連勝的最大功臣之一。隨著這場勝利，塞爾提克戰績來到15勝9敗，近12戰拿下10勝，狀態火燙。這波連勝也是本季最長，目前排名東區第三，僅比暴龍多出半場勝差。總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示他喜歡看到球員在被考驗時的反應，而這場比賽正是最好的例證：「我們曾領先23分卻差點被翻盤，但最終還是靠經驗與韌性守下勝利。」塞爾提克接下來將休兵三日，並於下周五作客密爾瓦基，挑戰公鹿隊，爭取延續連勝氣勢。