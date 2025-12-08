我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ClutchPoints》NBA內線記者Brett Siegel報導，金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的左大腿挫傷恢復情況良好，目前已開始進行個人訓練，有機會在本周六對上明尼蘇達灰狼時重返球場。柯瑞是在11月26日對休士頓火箭時受傷，並因此缺席至今連續五場比賽。球隊最新公告指出，柯瑞已完成傷勢重新評估，並「正在穩步恢復中」。他已展開個人場上訓練，並可能參與週三球隊回到灣區後的部分團隊練習。勇士總教練科爾（Steve Kerr）也對此表示樂觀：「Steph目前恢復狀況不錯，昨天已經開始進行場上訓練。週五復出？當然是有可能的。」勇士在周一面對芝加哥公牛後將迎來四天休兵期，這段時間正好讓柯瑞有更多時間調整與觀察。倘若一切順利，他將在周六主場迎戰灰狼時回歸。若仍需延後，下一戰將是周一作客波特蘭拓荒者，開啟兩場客場之旅。柯瑞本季場均貢獻27.9分、4助攻、3.7籃板，投籃命中率47.1%、三分命中率39.1%，依舊是勇士進攻端的絕對核心。在他出賽的16場比賽中，球隊戰績為9勝7敗；而在他缺席的8場比賽，僅拿下3勝5敗。目前勇士戰績12勝12敗，排在西區第8，戰況膠著，柯瑞的回歸對球隊將是一劑強心針。在柯瑞缺席期間，勇士意外由斯賓塞（Pat Spencer）等替補球員挺身而出，上場一役爆冷擊敗騎士隊。然而球隊整體攻防仍受影響，迫切需要柯瑞回歸整合陣容、提升穩定度。