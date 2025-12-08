我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（8）日迎來連休4天之前的最後一場比賽，客場對上芝加哥公牛，團隊打出一場精采好球，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）面對老東家、回歸首戰就繳出19分的全面數據，率隊終場以123：91大勝公牛，拿下2連勝。在上一場靠著全隊角色球員爆發贏下克里夫蘭騎士之後，今天勇士隊迎來巴特勒的回歸，他過去曾在公牛隊待過6季，今晚將對上老東家。不過柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）依舊未能出賽，球隊仍在等待「完全體」之時。根據ESPN勇士隨隊記者Anthony Slater報導，勇士主帥科爾（Steve Kerr）表示，今晚在芝加哥讓格林和霍福德（Al Horford）輪休是出於謹慎考慮。勇士隊要到周六才會再次出賽。「“讓他們休息四天再打下一場比賽是合理的。安全起見。」不過經過上一場止敗後，勇士此役氣勢不一樣，首節就轟下了38分，進攻端的問題有所改善，半場打完以60：46、14分之差在客場壓制了公牛。雖然沒有得分特別高的球員，但球隊啟用的11人之中，10人有得分紀錄，庫明加（Jonathan Kuminga）本季首度遭到教練團DNP。易籃再戰後，勇士依舊維持招牌強勢防守，繼上一場讓騎士得分不破百的表現，今天同樣讓公牛在進攻端沒有太多發揮的餘地，比賽進入第四節分差拉開到超過20分，勝負至此也大致底定。巴特勒今晚回歸拿到19分，另有8籃板6助攻2抄截；勇士中鋒波斯特（Quinten Post）投進5顆三分球，得到19分；上一場發揮出色的後衛斯賓塞（Pat Spencer）今天依舊先發，得到12分6助攻；波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下21分。公牛方面，則以主控吉迪（Josh Giddey）的18分5助攻3籃板2阻攻的數據為最佳。