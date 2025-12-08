我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期大動作刪除Instagram上所有與球隊相關的貼文與標記，加上《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料他正與球團高層商討未來，讓這場離隊風暴愈演愈烈。對此，金州勇士老將格林（Draymond Green）在最新的Podcast節目中直言，即便字母哥真的喊出「賣我」，交易難度也將是地獄等級，關鍵就在於他那高達5000萬美元的天價年薪，這也間接宣告勇士幾乎不可能透過交易得到他。針對安戴托昆波近期在社群媒體上的「清空」舉動，格林以過來人身分分析，這無疑是一種談判策略。「我們都知道揚尼斯想要在最高層級的舞台競爭，」格林說道，「很多人對他刪除IG上公鹿相關內容議論紛紛。如果你是揚尼斯，當你試圖向球隊施壓做些改變時，這就是你會做的事。他在告訴球隊：『我不爽了，現在事情鬧大了，你們最好想辦法解決。』」然而，格林話鋒一轉，點出了現實面的最大阻礙：薪資配平。安戴托昆波在2025-26賽季的薪資高達5413萬美元（約新台幣16.8億元），且合約將持續至2027年。「我要說的是，要交易一名年薪5000萬美元的球員絕非易事，」格林分析道，「因為在大多數情況下，為了要在薪資上匹配這筆交易，你通常得掏空整支球隊（Deplete your whole team）。這直接限制了揚尼斯能去的球隊數量。」格林認為，雖然字母哥可能會列出一份心儀球隊的名單，但真正能操作成功的球隊寥寥可幾。文中特別提到勇士隊的情況，這也是外界最感興趣的潛在下家之一。雖然安戴托昆波強大的禁區宰制力，理論上能與柯瑞（Stephen Curry）的外線火力形成完美互補。但現實是，勇士隊目前陣中已經擁有柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）兩位年薪突破5000萬美元的球星，球隊薪資結構早已飽和，要再吞下字母哥的合約幾乎是不可能的任務。目前公鹿隊戰績在東區僅排名第11，距離2021年奪冠時的榮景已不復見。格林認為，如果安戴托昆波真的提出交易申請，公鹿球團會嘗試滿足他的願望，但無論如何，這都將是一筆牽動聯盟版圖卻又極難執行的驚天大交易。