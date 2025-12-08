我是廣告 請繼續往下閱讀

雷霆透過高位傳導、外線牽制與快速轉換打得爵士措手不及，全場造成爵士17次失誤並轉化為27分。

聯盟霸主奧克拉荷馬雷霆（OklahomaCityThunder）主將SGA吉爾傑斯-亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）缺陣，仍展現強大的實力，Holmgren與Jalen Williams各轟25分 雷霆火力完全沒受傷兵影響雷霆本場火力全開，團隊命中率高達58%，並飆進21記三分球。兩名核心年輕主力表現再度亮眼：切特‧霍姆格倫（Chet Holmgren） 攻下25分9籃板，攻防兩端皆主宰禁區；杰倫‧威廉斯（Jalen Williams）也轟下25分並送出8助攻，多次藉由擋拆與外線牽制撕裂爵士防線。替補端同樣火力兇猛，威金斯（Aaron Wiggins）攻下19分，布蘭登‧卡爾森（Branden Carlson）則以13分寫下本季新高。爵士同樣缺少主力馬卡南（Lauri Markkanen）（生病），整體火力明顯不足。本場由菲利普科夫斯基（Kyle Filipkowski） 獨力奮戰轟下21分10籃板，沃特‧克雷頓（Walter ClaytonJr.） 與 泰勒‧亨崔克斯（Taylor Hendricks）也貢獻20分，Clayton更送出9助攻試圖維持球隊節奏。然而爵士從開局就被雷霆打得無法招架。比賽開始僅3分半，爵士才拿到第一個進球；當George切入得手將比分追到9：18後，雷霆隨即在Carlson領軍下掀起25：7攻勢，首節就以45分收尾。爵士近兩場比賽首節竟累積失掉86分，防守問題已成球隊最大隱憂。即使缺少MVP熱門ShaiGilgeous-Alexander，雷霆仍在後三節保持雙位數領先，