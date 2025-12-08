金州勇士在擊敗芝加哥公牛的比賽中送上巨大訊號：庫明加（Jonathan Kuminga）完全未上場，即便球隊在第四節早早將分差拉開至30分、比賽勝負已定，主帥仍未讓Kuminga登場，這個決定瞬間在NBA美國職籃（National Basketball Association）掀起強烈交易聯想。
勇士此役動用了11名球員，卻在缺少卓雷蒙‧格林（DraymondGreen）與艾爾‧霍福德（Al Horford） 的情況下仍沒有給Kuminga任何時間；更雪上加霜的是，前一天面對騎士，他在22分鐘內10投1中僅4分，關鍵時刻也被按在板凳。
被冷凍的前樂透秀？勇士休賽季剛給延長合約、卻可能在可交易日一到就送走
22歲的Kuminga休賽季剛簽下2年4680萬美元（約新台幣15.2億元）延長合約，使他在1月15日之前不得被交易。但從勇士近期的用人方式看來，球隊似乎已逐漸將他排除在核心輪替之外。
Kuminga本季合約為2250萬美元，正好符合「換取頂級先發或第三主力」的薪資包裝條件。在勇士本季徘徊五成勝率、戰力明顯不足的情況下，他被視為最合適的籌碼之一。
更關鍵的是勇士並非第一次嘗試兜售Kuminga。休賽季他曾被國王、太陽詢價，但勇士當時開出極高要價，如今在表現不如預期、再加上DNP之後，市值恐已滑落。
交易市場熱度升高：太陽、鵜鶘、公牛皆可能重啟談判 Kuminga的狀況日益明朗，各隊開始重新評估價值：
➤ 太陽（Phoenix Suns）
太陽仍可能願意嘗試Kuminga換防守悍將 狄龍‧布魯克斯（Dillon Brooks），或是送出 尼克‧李察斯（Nick Richards） 加強勇士中鋒深度。
➤ 鵜鶘（New OrleansPelicans）
鵜鶘始終對Kuminga的潛力有興趣，若勇士想要 赫伯‧瓊斯（Herb Jones） 或 崔‧墨菲（Trey MurphyIII），就必須從Kuminga作為主體開始談。
➤ 公牛（Chicago Bulls）
勇士此刻最需要的兩種類型球員：一是能砍分的後衛，公牛的 柯比‧懷特（Coby White） 完美符合；二是外線防守翼鋒，公牛的 派崔克‧威廉斯（Patrick Williams） 也是勇士一直關注的類型。
勇士能否透過Kuminga換得即戰力，將直接決定球隊是否能重新回到西區競爭行列。勇士方向愈趨明確：若Kuminga持續DNP，他的下一站恐只是時間問題
從連續兩場被棄用，到球隊在傷兵潮下仍不給他機會，Kuminga在勇士的角色似乎越來越薄弱。勇士總管邁爾斯與教練團近兩年始終在「年輕核心」與「球隊即戰力」之間拉扯，如今戰績壓力使他們更可能在1月15日大動作補強。
