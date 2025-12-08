我是廣告 請繼續往下閱讀

在金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣的情況下，球隊近來連拿兩勝，看似暫時止血，但庫明加（Jonathan Kuminga）遭到DNP（未出賽）的安排卻引爆關注。主帥科爾（Steve Kerr）在戰勝公牛後首次公開說明原因，而庫明加本人也親自回應，強調與科爾沒有問題，自己會保持專注並等待機會。在對芝加哥公牛的比賽中，勇士以123：91大勝，包含桑托斯（Gui Santos）在內共11位球員上場，但庫明加卻全場未獲出賽機會。這引發外界質疑其定位是否出現變化，尤其在Curry不在陣的情況下。科爾賽後表示：「這種事發生在每一位非明星球員身上，輪換取決於當下的陣容狀況與比賽進行情形。我們現在有不錯的輪換表現，像桑托斯近期打得很好，也剛迎回梅爾頓（De’Anthony Melton），必須在陣容中做出調整。」根據報導，庫明加之所以被DNP，除了輪換因素外，也與他在上一場對騎士的比賽表現欠佳有關——他上場22分鐘10投僅1中、僅得4分。面對DNP風波，庫明加本人也在賽後受訪中正面回應：「我不確定接下來會怎樣，但只要球隊贏球，一切運作順利，我不認為有必要改變。我的號碼隨時可能被叫到，我會隨時準備好。」庫明加也主動澄清與主帥科爾的關係：「我們關係很好，常常溝通，也會一起討論事情。沒有任何問題。今天只是輪到我沒有上場而已，我會保持快樂、專注，準備好迎接下一場。」合約風波已是過去 庫明加不急不躁盼扮演贏球角色這已不是庫明加第一次在勇士遭遇定位不明的問題。他與科爾之間的矛盾曾在上季季末浮上檯面，夏天也與球團為合約問題僵持，直到9月底才簽下2年4680萬美元的新約。然而，他本季表現仍起伏不定，場均僅12.4分，命中率為生涯新低的43.8%。雖然庫明加在明年1月15日後將符合被交易的資格，但他本人強調「沒有壓力」。「我不會讓夏天發生的事干擾我，那都是過去了，我已經放下。我現在只專注於每天如何幫助球隊贏球，這才是我能控制的部分。」雖然庫明加的DNP僅是一場，但他的出場時間與定位問題顯然仍未明朗。勇士近來靠替補群撐住戰局，但球隊若要在競爭激烈的西區站穩腳步，如何平衡年輕潛力與老將使用，將是Kerr必須面對的課題。而對庫明加來說，未來幾週的表現與態度，可能將影響他在灣區的下一步。勇士曾對他寄予厚望，如今卻陷入角色掙扎，是重獲信任，還是轉戰新隊？答案或許很快會揭曉。