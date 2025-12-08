我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（左）與韓星秋瓷炫（右）在《楚留香傳奇》有不少感情對手戲，造型評價卻有天壤之別。（圖／摘自央視網）

▲朱孝天演《楚留香傳奇》曾引起頗大爭議，外型現代感的他，不像觀眾印象裡的古裝美男。（圖／摘自央視網）

▲朱孝天（如圖）曾因病暴肥淡出演藝圈，雖然今年驚喜合體F4其他成員，最近又由於F4新歌把他換成周杰倫、五月天阿信，引發爭議。（圖／朱孝天IG）

F4最新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，少了朱孝天、補進周杰倫與五月天阿信，引爆熱烈話題，除了歌本身和MV風格輕都在網上造成爭論，朱孝天也成為焦點，關於他的演藝歷程、情史等都被挖出。在他過去主演的劇集中，《楚留香傳奇》至今仍讓網友難忘，原因卻是他的扮相和印象裡的古裝美男完全不同，被諷「門檻拉到歷史低點」，還曾讓中國網友發起拒看活動。朱孝天演楚留香是個讓人想不透的選角，他的外型現代感十足，古裝造型不會討喜，但當年製作單位號稱考慮了言承旭、霍建華、黃曉明，最後敲定他，除了充滿新鮮感，還由於《流星花園》紅到國際，有他的名字可以保證賣埠。可是他曾經在節目上透露中國粉絲的追星瘋狂舉動讓他不愉快，讚美日本影迷較有禮，讓中國網友氣到發起抵制活動，拒看他演的楚留香。之後戲在中央電視台推出，收視還算不錯，他的演出卻招來許多批評。過去大家印象中的楚留香不是風流倜儻的鄭少秋，就是英挺帥氣的狄龍，在朱孝天之前，任賢齊扮演的楚留香被虧是「門檻最低」，而在他的版本登場後，立刻變成「門檻新低」。當時製作單位敲定陳浩民演胡鐵花，馬上被網友批評「胡鐵花比楚留香還要帥」，諷刺朱孝天「傻、醜、粗、黑」，負面聲浪排山倒海，朱孝天又在拍攝期間面臨爸爸去世的打擊，整個過程充滿許多對他不利的傳聞，香港名導鞠覺亮更被稱要磨朱孝天的戲，結果被氣跑，外景地新疆那時也不夠便利，對朱孝天來說，演這檔戲絕不是很舒服的一段經歷。除了朱孝天演楚留香讓人詫異，這版有韓星秋瓷炫扮演石觀音、蕭薔演水母陰姬、胡靜扮演蘇蓉蓉，美女的陣容還是讓觀眾不會失望，更顯得男主角人選不夠令人滿意。網友稱任賢齊與朱孝天，哪個演楚留香更讓人傻眼，真的是「難分高下」。可是任賢齊除了演男主角還會包辦主題曲，演出雖受批評，歌卻都很受歡迎，「功過相抵」，朱孝天就沒有主題曲能來挽救，吞下「最差楚留香」的苦果。