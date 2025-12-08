我是廣告 請繼續往下閱讀

▲數據顯示，里夫斯本季的第五年表現甚至超越科比（Kobe Bryant）生涯同期，已逐漸成為球隊核心。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）進入到2025-26賽季中段賽程，隨著越來越接近交易截止日，一些交易傳聞也開始甚囂塵上。美國ESPN資深記者Ramona Shelburne日前在節目中針對洛杉磯湖人湖人是否該用當紅後衛里夫斯（Austin Reaves）交易「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）發表看法，直言「這根本不用思考」，因為後者和唐西奇（Luka Doncic）將會是天作之合。即使洛杉磯湖人近期吞下3戰2敗的戰績，但整體賽季表現仍屬上乘。在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇缺陣的情況下，里夫斯在對陣塞爾提克一戰轟下36分，繳出耀眼成績。數據顯示，里夫斯本季的第五年表現甚至超越科比（Kobe Bryant）生涯同期，已逐漸成為球隊核心。然而，他的名字仍不斷出現在各種交易傳聞中。在接受ESPN電台節目《Mason & Ireland Show》訪問時，Shelburne毫不猶豫表示：「我會立刻做這筆交易。這根本不是什麼需要抉擇的問題。」她進一步指出：「你可以想像Giannis和Luka的搭配有多完美嗎？他能成為接球空中接力的終結點，Luka可以輕鬆助攻給他；防守端他則能成為Luka的最後一道防線。這是完美的互補組合。」根據報導的模擬交易案，若交易成真，雙方可能對等條件如下：湖人獲得：Giannis Antetokounmpo、Thanasis Antetokounmpo、Cole Anthony公鹿獲得：Austin Reaves、Rui Hachimura、Dalton Knecht、Maxi Kleber、Gabe Vincent、2031年首輪選秀權早在開季前，里夫斯的經紀人就曾私下警告湖人管理層：「如果你們老是拿里夫斯當交易籌碼，終將會後悔。」如今里夫斯持續打出明星級表現，對暴龍狂轟44分，更讓他的支持者認為，湖人應該圍繞他而非交易他。里夫斯與唐西奇更成為近50年第四組能連續3場雙雙得分破30的後場搭檔，進一步鞏固其在球隊的重要性。如今的里夫斯已成為湖人進攻端的第二支點，他與唐西奇的連線備受期待。但若是能換來聯盟頂尖球星字母哥，即使代價高昂，或許對總冠軍志在必得的湖人而言，也是一場值得一搏的豪賭。Shelburne的話語無疑投下一顆震撼彈，而關於里夫斯是否該被交易，勢必將成為未來一段時間湖人球迷與管理層爭論的焦點。