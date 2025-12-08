我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊本季開局強勢，以17勝6敗寫下隊史最佳開季紀錄，更豪取10客場連勝，同樣改寫球隊歷史。雖然外界普遍認為三度MVP得主約基奇（Nikola Jokic）依舊是球隊戰績的最大功臣，但美媒《Heavy Sports》指出，真正推動金塊連勝的關鍵人物，其實是後場核心穆雷（Jamal Murray）。過去幾季，穆雷經常因傷缺陣，尤其在賽季初期難以維持穩定健康。然而本季他迎來職業生涯最強開局：場均可砍下接近25分；金塊陣中上場時間第一；場均傳出將近7助攻、僅2.5失誤，效率極高。在日前三連客之旅中，他更上演火力秀，對印第安納溜馬砍下52分，對亞特蘭大老鷹得到23分、12助攻，對夏洛特黃蜂攻下34分、5助攻。在約基奇穩定輸出的情況下，穆雷的爆發讓金塊打法更具層次，也成為球隊創下歷史最佳戰績的重要推力。令人意外的是，雖然穆雷季後賽表現亮眼，甚至被封為「季後賽穆雷（Playoff Jamal）」，但他生涯至今從未入選過全明星賽。而在約基奇進入NBA的10年間，他也不曾與另一位現役全明星並肩作戰。但這一切可能在2026年改變。NBA本季改革全明星賽形式，改為：「Team USA」（16人，分兩隊），以及一支「Team World」（8人）作為加拿大籍球員，穆雷將競爭「世界隊」席位。世界隊已幾乎確定的五名超級球星包括：約基奇（Nikola Jokic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇（Luka Doncic）、阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、文班亞馬（Victor Wembanyama）。還剩3個空缺名額，穆雷本季的巔峰表現讓他被視為熱門人選之一。其他競爭者包括：西亞坎姆（Pascal Siakam）、申京（Alperen Sengun）、吉迪（Josh Giddey）但《Heavy Sports》認為：「世界隊不可能後衛太少，因此穆雷本季最有機會入選。」