我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿宣布與最強洋投威能帝達成合約共識，雙方續約2年。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.19）

「老虎」黃子鵬與威能帝（Pedro Fernandez）這對異國兄弟明年確定成為對手，黃子鵬休賽季與台鋼雄鷹簽下5年6600萬大約，威能帝則是今（8）日樂天桃猿達成續約攻勢，簽下2年複數年合約。2人過去不僅是隊友，私底下也情同手足，如今將分道揚鑣、各為其主，有趣的是，去年世界12強賽，中華隊交手多明尼加，正好就是黃子鵬對決威能帝，最後「老虎」技高一籌拿下勝投。黃子鵬過去效力桃猿時，與威能帝不僅是隊友，更是摯友，威能帝曾在受訪時稱讚黃子鵬是一位非常棒的人，「我從來沒遇過這樣的人，會幫助每個人，場上是好投手，場下是好人。」威能帝還說黃子鵬是他「同父異母」的兄弟，「在多明尼加，我們會說『同一個爸爸、不同媽媽』的兄弟，而爸爸指的是上帝。」黃子鵬為了跟威能帝有更多交流，努力學習西班牙語，威能帝也順勢當起黃子鵬的西語老師。桃猿今年在台灣大賽演出「下剋上」，奪下隊史第8冠，威能帝功不可沒，不過他並未留在台灣參與封王遊行、頒獎典禮，而是提早返回多明尼加休息。在封王遊行時，黃子鵬還特別開視訊，與威能帝連線，他笑說，想讓威能帝感受一下被呼喊的感覺，並直言，「這是他一整年下來應得的。」頒獎典禮上，黃子鵬出場時拿著威能帝的大頭應援牌，還特別透過鏡頭「打招呼」，「他現正在看YouTube，我想藉由這機會跟他說話，Hola mi hermano, buenos días（嗨，我的兄弟，早安）。」不過2人確定明年要分道揚鑣，黃子鵬休賽季行使自由球員（FA）資格，日前與台鋼雄鷹簽下一紙5年6600萬的大約，將回到家鄉高雄開啟職業下半場。威能帝則在今日與桃猿達成續約攻勢，雙方簽下2年的合約，並喊話要替桃猿拿下2連霸。有趣的是，2人之前就有過同場交手的紀錄，去年世界12強賽，中華隊預賽交手多明尼加，雙方就是推派黃子鵬與威能帝。威能帝當時主投6局失1分，挨了江坤宇的陽春砲，送出6次三振、1次保送，黃子鵬的表現更勝一籌，主投6局無失分，未被敲安，送出4次三振、1次保送。