▲慈妹男友身分曝光，原來已經穩交綠島民宿老闆多年（圖／慈妹 IG @j.oycee377、男友IG）

▲樂天桃猿「韓援三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，近期爆出僅廉世彬續約。（圖／記者林柏年攝, 2025.07.19）

▲田柾國、Winter爆熱戀中！前緋聞女友李侑菲突發聲 掀三角戀疑雲。（圖／李侑菲 IG @yubi_190）

《NOWNEWS今日新聞》帶讀者掌握今（8）日熱門娛樂新聞：棒棒堂成員小煜（楊奇煜）今（8）日在IG宣布結束5年婚姻，和老婆言言在今年9月簽字離婚，據悉目前言言搬離家中，但仍時常到家裡照顧小孩。回顧兩人這段婚姻，小煜曾喊話：「她是我的女王。」兩人曾經愛得高調，怎料還是無法白頭到老。小煜2020年和護理師老婆言言結婚，今無預警宣布已在9月時和平離婚，小煜透露，「未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大。」表示會用另一種更舒服的方式陪伴彼此。目前言言已經搬離愛巢，但仍時常到家中照顧小孩。小煜的老婆言言本職為護理師，兩人交往初期低調往來，當時言言只要有空就會陪他去探視奶奶，在小煜爺爺住院時也主動幫忙。後續兩人從2020年開始同居，同年言言懷孕，兩人登記結婚，當時小煜更高調示愛：「我是她的人，她是我的女王。」怎料還是無法白頭到老。富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員慈妹（彭翊慈）今天傳出脫單，男方是在綠島經營民宿的老闆，兩人常一起旅遊並共同飼養愛犬，戀情在熟人圈早已公開。而男友外型陽光、熱愛戶外運動，與活潑的慈妹相當速配，兩人約會線索一ㄧ曝光，原來早就偷偷在放閃。「樂天韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛，近期因球團決定開源節流，未來僅續留廉世彬。對於其他兩名女神是否真的會出走，樂天球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段。」一直沒把話說死。韓國BTS防彈少年團成員田柾國近日疑與女團aespa成員Winter（金旼炡）熱戀中，豈料田柾國「前緋聞女友」李侑菲這時竟突然發聲，發文寫下「Winter」1字，影片則配上歌詞「Forget about your boyfriend」的音樂，疑似還難忘田柾國，三角戀疑雲引發熱議。