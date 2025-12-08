我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶劍近期落地高雄，和惠利私遊不少景點。（圖／朴寶劍 IG @bogummy）

韓國男神朴寶劍日前現身高雄參加2025 Asia Artist Awards（AAA），今（8）日更與曾一起在《請回答1988》扮演CP的惠利，一同在高雄遊玩，騎乘Ubike造訪自己命名的打卡點「寶劍樹」，完成自己心心念念的願望。去年朴寶劍因見面會來到高雄時，趁空檔在中央公園散步，隨興將老榕樹命名為「寶劍樹」，沒想到意外在粉絲圈掀起朝聖熱潮。這回二訪，他不但如願騎到Ubike，還帶上惠利一起同遊，兩人站在樹前合照，友誼自然流露，讓不少劇迷大喊「回到雙門洞了！」照片中，朴寶劍已換下機場現身時的V領線衫，改穿黑色運動服、素顏出鏡，笑容依舊燦爛，還比出剪刀手，親和力滿滿。貼文曝光後瞬間湧入大量留言：「怎麼拍起來像麻吉聚餐」、「寶劍真的沒架子，有夠接地氣」、「無敵羨慕，你上輩子拯救過地球嗎」、「真是過分的高雄，吃碗肉燥飯都能遇到韓星！」事實上，朴寶劍相當接地氣，5日下午才搭機抵達高雄小港機場，晚間就被一名粉絲在知名老店「柏弘肉燥飯」巧遇，鼓起勇氣上前詢問是否能合照，沒想到朴寶劍親切答應，讓粉絲興奮直呼：「運氣真的花光光了！」