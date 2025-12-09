我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小煜（右）在和言言（左）無預警宣布離婚，令各界相當驚訝。（圖／翻攝自小煜IG@yangchiyu）

「棒棒堂」近年接連爆出成員爭議，不倫、官司與形象翻車事件頻傳，原以為風暴告一段落，未料一向以顧家、暖男形象著稱的小煜（楊奇煜）也被捲入下一波震撼，小煜在昨（8）日無預警宣布與結婚5年的妻子言言已於9月完成離婚手續，2人已「和平分開」。然而，其實小煜的婚姻早在數月前就悄悄亮起紅燈，知情人士透露2人真正的破裂理由比外界想像更複雜，言言甚至簽下保密協議，就是為了保護家人。根據《鏡週刊》報導，知情人士指出夫妻多年面臨家庭照護壓力，加上生活步調逐漸不同，已讓感情起了變化，2人簽字離婚後，考量小煜是公眾人物，言言也為了維護雙方子女與家人的生活隱私，選擇簽下保密協議，不做任何指控或公開說明。據悉，言言原本希望低調處理、安靜生活，不料某次小煜在聚餐時酒後鬆口談到婚姻狀況，離婚消息才開始在圈內流出，也因此外界如今看到的「和平分開」版本，其實只是整件事最表面的部分，內情遠比公佈的簡短文字更為複雜。小煜今年以節目《來吧！哪裡怕》、《不在我的世界當勇者》雙料入圍金鐘，並與棒棒堂成員一起拿下主持人獎，他當晚在台上哽咽說出：「你長大得比較慢，我永遠陪你。」感動無數觀眾，但如今從時間軸回推，知情人士坦言那段話背後藏著更多複雜情緒，因為當時夫妻關係已經進入最後階段：「那是一段快結束的關係，努力維持溫暖表面的最後一刻。」雖然外界議論不斷，但據了解，小煜、言言2人對婚姻的結束並未出現激烈衝突，雙方仍以理性與尊重處理善後，主要重心都放在家人與工作上，身邊友人表示，言言至今仍保持沈默，是因為她不願讓爭議擴大；而小煜也希望未來以作品回應大眾。