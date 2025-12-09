我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小煜（右）無預警宣告和言言（右）結束婚姻關係，在9月時簽字離婚。（圖／翻攝自小煜IG@yangchiyu）

孩子健康拉警報 夫妻5年幾乎「全年無休」壓力爆表

▲小煜（左2）得金鐘獎爆哭，罕見提及兒子：「你千萬別放棄自己。」（圖／三立電視提供）

頻繁爭吵、產後憂鬱交錯 一次離家成婚變轉捩點

小煜工作家庭兩頭燒 壓力累積到臨界點

棒棒堂小煜（楊奇煜）2020年迎娶小7歲護理師妻子言言，當時他豪氣喊出：「我是她的人，她是我的女王！」甜蜜形象深植人心，然而昨（8）日小煜透過IG無預警宣布跟言言在9月已經簽字離婚的消息。對此，消息人士透露小煜婚姻崩壞的關鍵，是一天深夜2人爭吵後言言痛哭回娘家，加上後續種種壓力才使得5年婚姻走向句點。根據《鏡週刊》報導，小煜2個孩子陸續出生後，夫妻原以為能攜手扛起育兒重擔，沒想到迎來的是長期消耗戰，也成為婚姻裂痕的起點，據知情人士透露，言言過去溫柔、體貼，但長期疲憊讓她逐漸心力交瘁，而小煜也在焦慮與責任感間倍感壓迫。外界印象中，小煜是疼愛孩子、認真陪伴的模範父親，但實際上，他們家庭的壓力遠超想像，大兒子患嚴重異位性皮膚炎，還必須接受身心、職能與音樂等多項早療課程；家中作息完全被治療時間綁住。小煜曾坦言：「孩子的課排完，我才有辦法安排工作。」言言身為護理師，也需在育兒、治療與家務中奔波，雖然2人努力撐著，但情緒早已被壓到極限，知情人表示：「他們其實很愛孩子，但這些壓力沒有人受得了。」根據熟悉2人的朋友透露，夫妻在育兒、經濟與工作之間的磨擦愈來愈大，雙方都有不同程度的產後憂鬱，使爭吵愈來愈激烈，某次激烈爭執後，言言情緒失控，一氣之下直接離開家中，小煜因同樣氣憤沒有追問。直到隔天小煜才得知言言整夜待在娘家哭到無法入睡，朋友坦言：「那次事件對兩人都是重擊。」甚至曾因「誰該去後車廂拿嬰兒推車」這類小事，吵到說出「要離就離」，原以為只是過渡期，沒想到竟成為婚姻快轉向終點的警訊。知情者透露小煜跟言言的婚姻破裂不是單一事件造成：「而是所有壓力累積到一個臨界點。」即使外界看見的是努力維持溫暖形象的夫妻，但私下2人早已陷入反覆磨擦與溝通停滯的困境。直到今年中言言已多次流露「撐不下去」的疲憊，而小煜雖努力在工作、家務與照護之間奔走，卻也逐漸難以維持平衡，據悉2人後期爭吵頻率越來越高，甚至會彼此互罵，關係緊繃到難以修復。種種累積的壓力，加上外界的流言、生活中的摩擦，都成了壓垮小煜婚姻的最後稻草，如今兩人已正式分開，各自面對新的人生階段，但身邊友人仍感嘆：「他們都很努力了，只是婚姻的重量太重。」