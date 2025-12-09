美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）冬季會議今（9）日正式於奧蘭多登場，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts），今日受訪時也談到下賽季關於「投手大谷」的啟用方式，羅伯斯透露明年賽季將會把大谷翔平當成沒有球數限制的正常先發投手來使用，但同時也不會讓他在先發5人輪值中，也不打算啟用6人輪值，而是希望將大谷翔平每一場先發間隔拉開6至7天，最長可能到8天，而關於經典賽，他希望大谷翔平專心「打者身份」
道奇依舊採取保守策略 祭出超長輪休
大谷翔平今年傷癒重新站上投手丘後，道奇對於大谷翔平採取保守策略，在投球數、局數上都有明確限制，直到季後賽才放寬限制，而羅伯斯的想法，也代表明年例行賽道奇依舊選擇以減輕大谷翔平負擔為優先，採取較為寬鬆的輪值調度。
羅伯斯曝策略安排 盼大谷經典賽「專心打擊」
羅伯斯表示這樣的安排，與道奇隊陣中的先發戰力深度以及預計回歸的受傷投手有關，「對於像本季因傷缺席的萊恩（River Ryan）與史東（Gavin Stone）等投手，我們抱持非常高的期待。他們去年都經歷了季後賽的氛圍，但今年卻未能充分參與。我認為那份不甘心會在 2026 年轉化成巨大的力量。」
最後羅伯斯也談到關於大谷翔平參戰經典賽的選擇，當被問到大谷翔平是否會以投手身份登場，羅伯斯坦言他目前還不知道，但希望大谷翔平不要登板投球。「我不知道。以球隊教練的立場當然會希望他不要投球，但我真的不知道。大谷很了解自己的身體狀況，我想，也許預期上會是以打者為主，但我真的不能確定。我還沒有就此事與大谷談過。」
資料來源：《日刊體育》
