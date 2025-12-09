我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇總經理戈麥斯（Brandon Gomes）於今（9）日在冬季會議上接受採訪時，明確證實本季後半段都以牛棚身份上陣的日本強投「令和怪物」佐佐木朗希將在下個賽季重返先發投手的角色，成為球隊先發輪值的一員。戈麥斯在接受《MLB Network》採訪時，被問及「佐佐木朗希是否會進入2026年的預計先發輪值？」時，他毫不猶豫地回答：「當然會。」當主持人進一步追問是否有任何疑慮時，戈麥斯也再次堅定地說：「沒有，一點都沒有。」佐佐木朗希本季在例行賽僅先發8場，隨後因右肩夾擠症候群進入傷兵名單（IL），並在小聯盟進行復建。直到9月25日對響尾蛇的比賽，他才首度以後援身分回到大聯盟。儘管赴美的第一季就在季中面臨角色調整，佐佐木仍在季後賽投出亮眼表現，共出賽9場、主投10.2局僅失1分，被打擊率僅0.167，以穩定壓制的投球火力化身牛棚大將，助道奇完成隊史首次二連霸。戈麥斯在訪談中高度評價佐佐木朗希復出後的表現：「他是一名真正的競爭者。他始終抱持著『只要能幫助球隊，我願意做任何事』的態度。」他也提到，道奇由羅伯斯（Dave Roberts）總教練及多位老將建立的勝利文化深深影響球員，而佐佐木朗希完全融入其中。戈麥斯說：「當時能幫助球隊的最佳方式是後援，而他接受了，並完美地完成任務。」他強調，這段經驗將是佐佐木重返先發的重要跳板，「我們相信他可以成為極具宰制力的先發投手。」