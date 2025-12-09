NBA美國職籃（National Basketball Association）邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）本季捲入非法賭博案，羅齊爾疑似在在2022-23賽季於比賽期間操控個人比賽表現，而今（9）日羅齊爾在美國紐約出庭時，遭美國聯邦政府指控電匯詐欺與洗錢指控，羅齊爾對此拒不認罪，最終以300萬美元交保（約合新台幣9300萬）
捲入非法賭博案 羅齊爾涉嫌遭控比賽
羅齊爾上一次出庭是在10月，當時檢方首度公布相關起訴內容，指控他涉嫌協助賭客投注與其在 NBA 比賽表現相關的賭注。今日的庭訊中羅齊爾以 300 萬美元保釋金獲得釋放。他與共同被告德尼羅・拉斯特（Deniro Laster）一同出席，後者同樣不認罪，並以 5 萬美元交保。
檢方指出，羅齊爾涉嫌與賭客及友人串通，提供與其比賽表現有關的內線資訊。其中一項指控發生於2023年3月，當時羅齊爾效力夏洛特黃蜂。據指控，他提前告知拉斯特自己將因傷提前退場，而拉斯特隨後將此訊息轉賣給他人。2023 年 3 月 23 日對鵜鶘的比賽中，羅齊爾先發上場約 9 分半後以腳傷退場，並在該季沒有再出賽。
畢拉普斯也遭起訴 波特蘭住家掛牌出售
本起NBA非法賭博案累積超過30人被逮捕，其中包含多名黑手黨成員，此外，名人堂球星、波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也遭到起訴，涉嫌參與由黑手黨主導、操控高額非法撲克賭局的計畫。畢拉普斯已被NBA停薪停職，近期更將其位於波特蘭的住家也正式掛牌出售。
資料來源：《Yahoo Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅齊爾上一次出庭是在10月，當時檢方首度公布相關起訴內容，指控他涉嫌協助賭客投注與其在 NBA 比賽表現相關的賭注。今日的庭訊中羅齊爾以 300 萬美元保釋金獲得釋放。他與共同被告德尼羅・拉斯特（Deniro Laster）一同出席，後者同樣不認罪，並以 5 萬美元交保。
檢方指出，羅齊爾涉嫌與賭客及友人串通，提供與其比賽表現有關的內線資訊。其中一項指控發生於2023年3月，當時羅齊爾效力夏洛特黃蜂。據指控，他提前告知拉斯特自己將因傷提前退場，而拉斯特隨後將此訊息轉賣給他人。2023 年 3 月 23 日對鵜鶘的比賽中，羅齊爾先發上場約 9 分半後以腳傷退場，並在該季沒有再出賽。
畢拉普斯也遭起訴 波特蘭住家掛牌出售
本起NBA非法賭博案累積超過30人被逮捕，其中包含多名黑手黨成員，此外，名人堂球星、波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也遭到起訴，涉嫌參與由黑手黨主導、操控高額非法撲克賭局的計畫。畢拉普斯已被NBA停薪停職，近期更將其位於波特蘭的住家也正式掛牌出售。
資料來源：《Yahoo Sports》