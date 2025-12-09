NBA美國職籃（National Basketball Association）奧蘭多魔術隊前鋒瓦格納（Franz Wagner）在昨（8）日對上紐約尼克的比賽中，於比賽末節遭尼克胡克波蒂（Ariel Hukporti）追防後犯規，瓦格納落地時抓著左膝倒地，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，瓦格納經檢查後為左腳踝高位扭傷，預計將缺席數週，也代表瓦格納將無緣明（10）日NBA盃8強魔術對上邁阿密熱火的比賽。
瓦格納預計缺席數週 本季成魔術一哥
雖瓦格納傷勢不輕，但根據查拉尼亞的報導指出，瓦格納並沒有嚴重的結構性損傷，瓦格納本季表現亮眼，是魔術陣中得分王，場均可繳出22.7分、6.1籃板、3.7助攻與1.2抄截，投籃命中率達生涯新高的49%，三分命中率36%。
魔術位居東區前段班 班切羅、貝恩將扛起更多責任
儘管賽季多數時間都帶著鼻骨骨折且配戴護目鏡上陣，瓦格納仍幫助魔術在東區保持競爭力，尤其在全明星前鋒班切羅（Paolo Banchero）因鼠蹊傷勢缺席長達 10 場期間扛起更多責任。班切羅已於上週傷癒回歸，不過如今魔術又將失去另一位核心戰力。
瓦格納的缺陣預料將讓班切羅承擔更重的進攻負擔，同時也可能使貝恩（Desmond Bane）獲得更多進攻角色與球權，魔術目前戰績14勝10敗，暫居東區第5，魔術將在明日NBA盃8強賽中碰上熱火，將爭取晉級4強的門票。
資料來源：《ESPN》
