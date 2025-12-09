金州勇士本季目前拿下13勝2敗暫居西區第8名，美媒《Blue Man Hoop》專欄作家奧基夫（Peter O’Keefe）近期撰文指出，勇士目前處於十字路口，奧基夫指出勇士可以進行低風險的補強，或者選擇一次高風險的「孤注一擲」式交易，奧基夫在文中建議勇士透過交易迎回普爾（Jordan Poole）雖這方案對於柯瑞（Stephen Curry）來說是絕佳的助力，但對於格林（Draymond Green）而言則不是個好消息。
勇士火力不足 外媒建議迎回普爾
奧基夫在文中提到了普爾的現狀，他認為目前進攻火力不足的勇士隊，需要像普爾這樣具有得分爆發力的後衛來注入活力。普爾在2023年被交易前，正逐漸成為一名新星，普爾在離開勇士前的最後一個賽季場均能貢獻20.4分。
奧基夫也提到紐奧良鵜鶘似乎對換來普爾的決定感到後悔，「普爾上賽季在巫師隊從數據上看是職業生涯年，但他們顯然受夠了，並把他交易到了鵜鶘隊，換取了即將到期C·J·麥凱倫（C.J. McCollum）的合約。這筆交易紐奧良鵜鶘隊現在可能感到後悔，特別是普爾在下賽季還有3400 萬美元的薪資。」
勇士若追「字母哥」 格林恐成交易籌碼
普爾當年在勇士球隊訓練中，遭格林痛毆，畫面遭流出後引起球迷廣泛討論，雖格林最終道歉，但普爾還是遭到勇士交易，奧基夫認為，要改變當年衝突事件的錯誤已經為時已晚。因此，對於勇士隊來說，更明智的作法是在本賽季尋求其他後場資產，避免重新引爆更衣室的矛盾。
《Fansided》記者科內利森（Josh Cornelissen）近期也指出，若「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）被交易，勇士是熱門球隊之一，但如此大的交易勢必形成多方交易案，而塞爾提克很有可能藉此機會追逐格林，勇士隊長期與字母哥傳出緋聞，若球隊決定豪賭讓他與柯瑞合作衝擊冠軍，那麼格林與庫明加（Jonathan Kuminga）將能在薪資上構成可行的交易組合。
外媒推測，塞爾提克後衛西蒙斯（Anfernee Simons）加上選秀權將足以吸引公鹿，而塞爾提克若得到格林，他的防守端影響力與無球價值將能立即強化這支戰力深厚的球隊。
資料來源：《Blue Man Hoop》、《Fansided》
