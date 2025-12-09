美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）冬季會議今（9）日在美國奧蘭多正式展開，根據《MLB》記者迪科莫（Anthony DiComo）消息指出，紐約大都會隊強打阿隆索將於明（10）日親赴冬季會議現場，與對他有興趣的球隊親自會談，潛在的下家包括波士頓紅襪和巴爾的摩金鶯，而紐約大都會棒球營運總裁斯特恩斯（David Stearns）則表示本週他們不會與阿隆索進行會談，但他先前曾表示續留阿隆索是球隊休賽季的「首要任務」
紅襪、金鶯打線皆需補強 阿隆索成理想人選
對於紅襪隊來說，阿隆索被認為是填補德弗斯（Rafael Devers）離隊後留下的火力空缺的完美人選。紅襪隊正尋求一位能扛起重砲的打者。
至於金鶯隊，儘管他們此前傳出有意簽下自由市場上的頂級先發投手，但在2025賽季，他們一壘手和指定打擊的總長打率僅為 0.375，在聯盟30支球隊中排名倒數第2，因此在一壘手的位置上急需注入強勁的火力。
金鶯隊棒球營運總裁埃利亞斯（Mike Elias）今日也透露，球隊目前與「一大批打者」進行洽談，「我們正在與一大批打者進行洽談，我們關注的是『他們能否提升球隊？能否提高名單上限？能否產生影響？』如果球員足夠優秀，我們就能想辦法容納他們。因此，我們正在進行大量對話，主要是在自由球員市場，但也通過交易，尋找我們認為有影響力的打者。」
大都會老神在在 總裁曝與阿隆索保持聯繫
對於紐約大都會而言，棒球營運總裁斯特恩斯（David Stearns）今日表示，續簽阿隆索是球隊的「首要任務」。不過，他指出本週他們無需與阿隆索進行面對面會談，因為雙方已經非常熟悉，並表示雙方會保持聯繫，據報導，大都會與阿隆索已於上個月開始進行合約談判。
阿隆索在上週日剛剛度過自己31歲生日，阿隆索在上賽季，繳出0.272打擊率、38 轟、41 支二壘安打以及0.871的OPS，並生涯首度贏得了銀棒獎，同時入選了生涯第五次全明星賽。
資料來源：《MLB》
