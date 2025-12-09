我是廣告 請繼續往下閱讀

▲言言以29字向粉絲報平安。（圖／翻攝自言言IG@panaiyen）

限動29字讓人鼻酸 感謝外界撐體面

▲言言離婚後首度發聲，感謝外界支持與關心。（圖／翻攝自言言IG@panaiyen）

1111光棍節埋伏筆 詩意文字藏婚變訊號

▲言言光棍節當天貼文暗藏離婚伏筆。（圖／翻攝自言言IG@panaiyen）

棒棒堂小煜（楊奇煜）昨（8）日拋出與超辣護理師妻子言言已離婚3個月的消息，消息震撼娛樂圈，原本低調的言言也在同日晚間罕見透過社群限動發聲，這是她自婚變以來第一次公開回應，她沒有長篇大論，而是以簡短29字道出壓抑已久的情緒：「謝謝大家的關心，我很感謝。」短短幾句話依舊能感受到她整理心情後的平靜，也透露目前被大量私訊淹沒：「會在明天慢慢回覆。」眼尖網友發現她早在11月11日光棍節當天就抒發心情，文中內藏離婚伏筆。言言僅以黑底白字的方式發布這段訊息，搭配雙手合十emoji，選擇用最安靜的方式說出自己的現況，她沒有解釋，也沒有反擊，更沒有煽情，只是禮貌而有距離地告知：「謝謝大家的關心，我很感謝。」這29個字彷彿她替這段婚姻劃下的最後註腳—。許多粉絲留言心疼，形容言言「在盡全力守住最後的優雅」，也有人指出她貼文的語氣，像極了努力讓自己不崩潰的樣子，既堅強又脆弱。值得注意的是，言言目前已從護理師轉戰醫美領域，離婚消息曝光後，她仍不忘向粉絲與客戶道歉：「收到很多電波相關諮詢，請妳們等我一下。」並附上淚眼emoji。雖是短短一句，但明顯看得出言言正試圖把重心重新放回職涯，即便身處情緒風暴中心，她依然努力維持工作狀態，不逃避、不失控，展現出另一種韌性。有網友回頭看言言於11月11日發布的貼文，更被外界視為婚姻變化的提前揭露，當時她寫道：「霧就像地上的雲，迷人於近，如我看不清的自己，在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔也學會消散。」並附上一句：「花若盛開，蝴蝶自來。」如今再回頭看，這段詩意文字似乎暗示她正在學習從迷霧裡找回自己，並放下某些關係，不少粉絲直呼：「原來她已經準備好重新開始。」雖然婚姻終結，小煜和言言仍強調彼此和平分開，比起官方說法，言言貼文所流露出的情緒更讓人感受到婚後壓力與心碎，如今恢復單身3個月的她選擇不訴苦、不指責，而是把生活重新調整回自己的節奏。有粉絲留言寫下：「願妳的盛開，不為任何人，只為妳自己。」短短一句話獲得大批按讚，離婚讓她重新站回生命主場，未來的她會往哪裡走，雖然未知，但她已經踏出第一步。