▲雷霆自開季起便打出8連勝氣勢，雖曾在11月5日不敵拓荒者中止連勝，但之後再度拉出15連勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴克利也特別提及近年締造四冠的勇士王朝，直言這支以柯瑞為核心的隊伍已經「走下坡」。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆本季勢如破竹，以3勝1敗、勝率高達95.8%的驚人戰績領跑聯盟，也讓NBA美國職籃（National Basketball Association）進入「雷霆一強」時代。對此，名人堂球星、現任評論員巴克利（Charles Barkley）表示強烈不滿：「現在的NBA真的很無聊。」直言恐怕只有丹佛金塊和休士頓火箭稍微有機會挑戰他們，同時他宣判金州勇士的時代已經過去，柯瑞（Stephen Curry）恐怕已經走下坡。雷霆自開季起便打出8連勝氣勢，雖曾在11月5日不敵拓荒者中止連勝，但之後再度拉出15連勝，場均得分高達 123.0分（聯盟第2），而失分僅有 106.9分（聯盟最少），勝場中多數都是「痛宰對手」的輕鬆勝利。對於這樣的戰局，巴克利在美國廣播節目《KNBR》中直言：「現在的NBA真的好無聊。雷霆幾乎把所有對手打爆。唯一值得看的，就是火箭跟金塊能不能追上他們。」巴克利點名由杜蘭特（Kevin Durant）領軍的休士頓火箭，以及約基奇（Nikola Jokic）坐鎮的丹佛金塊是雷霆的潛在對手，但也坦言能否在季後賽成功阻擊，仍然是一大未知數：「西區有沒有人能抓住OKC？能讓他們感到威脅嗎？這才是目前唯一的看點。」相比之下，巴克利認為東區則「一團混亂」，無法預測誰會突出重圍：「我不知道誰會贏。活塞現在看起來不錯，但是否真的具競爭力還有疑問。騎士、尼克狀況不明，七六人和溜馬又因傷沉沒，沒看到哪支東區球隊真正崛起。」巴克利也特別提及近年締造四冠的勇士王朝，直言這支以柯瑞為核心的隊伍已經「走下坡」：「他們的時代結束了。這是無法避免的，大家都會老。柯瑞當然是殿堂級傳奇，但年齡與累積的疲勞會讓他越來越多傷病。巴特勒（Jimmy Butler）也不是能接班的那種等級，格林（Draymond Green）更已過巔峰，他們就是老了。」勇士本季開局5戰4勝，但之後因柯瑞受傷陷入低迷，戰績僅13勝12敗，暫列西區第8。