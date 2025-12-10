我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）國聯東區強權費城費城人展現強烈爭冠決心，成功留住陣中最大支的重砲手！根據《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）最新消息指出，費城人已與當家指定打擊舒瓦伯（Kyle Schwarber）達成續約共識，雙方將簽下一紙5年總值1.5億美元（約新台幣46.7億元）合約。這位剛拿下國聯全壘打王的重砲，將繼續在友愛之城展現他的怪力。身為今年自由市場上最頂級的打者之一，舒瓦伯吸引了包括巴爾的摩金鶯、波士頓紅襪、辛辛那提紅人、紐約大都會以及匹茲堡海盜等多支球隊的熱烈追求。據傳，海盜隊曾開出一份極具競爭力的4年1.2億美元合約試圖搶人，金鶯隊也展現了高度誠意，但最終費城人以更長的年限與總金額勝出。值得一提的是，舒瓦伯的家鄉球隊紅人隊雖然也有意網羅，但提出的報價無法滿足舒瓦伯的薪資要求。現年32歲的舒瓦伯，自從4年前加盟費城人以來，已成為球隊不可或缺的火力核心。他在過去4個賽季總計轟出187支全壘打，火力驚人。特別是在剛結束的2025年賽季，他以單季56發全壘打榮登國家聯盟全壘打王寶座，並以132分打點領跑國聯。如此鬼神般的表現，讓他在去年的國聯MVP票選中高居第二，僅次於道奇隊的日籍巨星大谷翔平。舒瓦伯也憑藉這股氣勢，第3度入選全明星賽。自從舒瓦伯加盟後，費城人已連續4年闖進季後賽，並曾在2022年奪下國聯冠軍，可惜最終與世界大賽冠軍擦身而過。去年球隊雖在例行賽豪取96勝稱霸國聯東區，卻在分區系列賽（NLDS）不敵後來奪冠的洛杉磯道奇。舒瓦伯確定續留，費城人明年的核心陣容大致底定。不過球隊仍面臨挑戰，金手套捕手J.T.瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與外野手貝德（Harrison Bader）目前仍是自由球員身分，而另一名外野手卡斯戴拉諾斯（Nick Castellanos）則傳出被擺上交易貨架，球隊陣容或許還會有後續變動。