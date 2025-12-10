我是廣告 請繼續往下閱讀

在本月稍早遭到洛杉磯快艇隊意外放棄後，即將在本賽季結束後退役的明星後衛「CP3」保羅（Chris Paul）首度公開談及近況，根據ESPN報導，他強調自己「對一切感到平靜」，並準備好迎接籃球與人生的下一個階段。他簡短地表明現階段很享受陪伴家人的時光，但也期待可「繼續參與」，願意扮演小角色。快艇隊與保羅於一次長達三小時的深夜會談後正式分道揚鑣。據傳他與總教練泰倫盧（Ty Lue）在領導風格上產生嚴重分歧，甚至被認為對球隊產生干擾，因此球團高層最終決定割愛。保羅在接受《People》專訪時說：「這幾天有點瘋狂──至少可以這麼說。但老實講，我現在人在家裡，我女兒昨天有試鏡，我外甥打了一場球，我兒子12號也有比賽。」雖然快艇已將他排除在球隊未來計畫之外，但根據聯盟規定，他最早須等到12月15日才能被交易。保羅已經宣布本季結束後將會退休，他本人則表示樂於接受未來無論任何形式的挑戰與角色。「我真的對一切感到平靜。最重要的是，我很期待可以繼續參與，不論未來長什麼樣子，我都很願意扮演一個小角色。」保羅受訪時如此說道。保羅，這位被譽為快艇隊史最偉大控衛之一的傳奇人物，即將在退役前迎來職業生涯最後一段旅程。雖然離別來得突然，但他以一貫的冷靜與睿智，寫下自己的告別序章。