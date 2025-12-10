我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇無預警將老將保羅（Chris Paul）裁掉，令外界震驚，其中也有聲音指出因為球隊的休息室氣氛緊繃，有球員希望保羅離開，才導致這樣的風波，對此陣中前鋒巴圖姆（Nicolas Batum在受訪時否認了這些傳聞，強調球員並未有要求保羅離隊的情況。前賽爾提克中鋒帕金斯（Kendrick Perkins）近日在節目中透露，保羅在球隊內部其實早已有引發不滿的行為，包括繞過總教練盧（Ty Lue），直接對隊友「說三道四」。他指出，這些問題並非單點事件，而是整季累積的矛盾，最終讓情勢失控。這消息也被認為是否保羅離開的原因，一不分是因為在陣中與隊友的關係緊張，引想休息室氣氛所導致。對於保羅的離開，是隊友所致一說，陣中前鋒巴圖姆表示「沒有人來問過我，和大家一樣，我一天早上醒來就收到消息。」巴圖姆強調「這是管理階層的決定。如果真的有什麼內幕，我也不清楚。這件事對雙方都很遺憾，球迷也受到影響。我只希望保羅一切順利。」巴圖姆除了駁斥隊友排擠保羅一說外，也透露在保羅離隊消息的第一時間就主動傳訊給保羅致意，表示自己非常尊敬他，他打了21年，是貨真價實的名人堂球員。我也很幸運能和許多偉大球星一起打球，而他絕對是其中之一，所以我想親自謝謝他一起合作的時光。